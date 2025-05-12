35 مليار درهم أرباح 33 شركة في أبوظبي خلال الربع الأول

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

ارتفع صافي الأرباح (بعد خصم الضريبة) لعدد 33 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال الربع الأول من عام 2025 ليتجاوز مستوى 34.92 مليار درهم، واستحوذت الشركات العشر الأكثر ربحية منها على نسبة %85 من إجمالي الأرباح، محققة صافي أرباح بعد خصم الضريبة بقيمة 29.71 مليار درهم.

وحسب رصد أجرته «الاتحاد»، حققت مجموعة «إي آند» أعلى صافي ربح عن الربع الأول من العام، مقارنة بالشركات الباقية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وبقيمة 5.354 مليار درهم، بنسبة نمو 129.8% على أساس سنوي، وتلاها «بنك أبوظبي الأول» بقيمة 5.135 مليار درهم، بنسبة نمو على أساس سنوي 23.4%، ثم «أدنوك للغاز» بقيمة 4.664 مليار درهم، بنسبة نمو 6.96% مقارنة بالربع الأول من عام 2024.

وجاءت «العالمية القابضة» في المركز الرابع بصافي ربح 4.123 مليار درهم، رغم تراجع صافي الربح بنسبة 48.57%، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وتمكن «بنك أبوظبي التجاري» من تحقيق صافي ربح بعد سداد الضريبة بقيمة 2.446 مليار درهم، بنمو 14.4% على أساس سنوي، وتلاه «ألفا ظبي القابضة» بقيمة 2.092 مليار درهم، لكنها حققت تراجعاً في صافي الربح على أساس سنوي بنسبة 54%، واستطاعت «الدار العقارية» تحقيق صافي ربح عن الربع الأول من عام 2025 بقيمة 1.9 مليار درهم وبنمو 21.5% على أساس سنوي، فيما حقق «مصرف أبوظبي الإسلامي» صافي ربح 1.71 مليار درهم بنمو 17.8%، وتلاه «أدنوك للحفر» بقيمة 1.252 مليار درهم، بنمو 24.21%، في حين جاءت «بروج» في المركز العاشر بصافي ربح 1.03 مليار درهم وبنسبة نمو 3.7% على أساس سنوي.

ووفقاً للرصد، بلغ صافي ربح «بنك رأس الخيمة الوطني» نحو 704 ملايين درهم بنسبة نمو 22.7% ليحل في المركز 11 في قائمة الشركات الأكثر ربحية، وتلاه «أدنوك للإمداد والخدمات» بقيمة 678 مليون درهم، بنسبة انخفاض 5% عن الربع الأول من العام السابق، ثم «أدنوك للتوزيع» بقيمة 639 مليون درهم (بنسبة نمو 16.2%)، و«بيور هيلث» بقيمة 505 ملايين درهم (نمو 3% على أساس سنوي)، و«مجموعة موانئ أبوظبي» بقيمة 464 مليون درهم (نمو 16% على أساس سنوي)، و«مصرف الشارقة الإسلامي» بقيمة 319 مليون درهم (نمو 24.6% على أساس سنوي).

وجاء «بنك الفجيرة الوطني» في المركز السابع عشر في قائمة الشركات الأكثر ربحية في سوق أبوظبي للأوراق المالية، محققاً صافي ربح بعد سداد الضريبة بقيمة 307 ملايين درهم وبنسبة نمو 22.2%، وتلاه «إن أم دي سي إنيرجي» بقيمة 216.2 مليون درهم (نمو 25% على أساس سنوي)، و«مجموعة ملتيبلاى» بقيمة 210 ملايين درهم و«بنك أم القيوين الوطني» بقيمة 186 مليون درهم (نمو 5.7% على أساس سنوي).

وحققت «دانة غاز» صافي ربح بقيمة 158 مليون درهم (نمو 13.6% على أساس سنوي)، و«بريسايت» بقيمة 120 مليون درهم (نمو 25.1%)، و«بنك الشارقة» بقيمة 116 مليون درهم (نمو 45% على أساس سنوي)، ثم «ألف للتعليم» التي حققت صافي ربح بقيمة 115 مليون درهم (نمو 2% على أساس سنوي)، و«البنك العربي المتحد» بقيمة 102 مليون درهم (نمو 49%)، و«الإمارات لتعليم قيادة السيارات» بقيمة 69 مليون درهم (نمو 4.8% على أساس سنوي).

وبالنسبة للشركات الباقية، فقد تمكنت «رأس الخيمة العقارية» من تحقيق صافي ربح 68 مليون درهم، بنسبة نمو 64%، فيما حققت «إي إس جي ستاليونز» صافي ربح 53 مليون درهم، لكن صافي أرباحها تراجع بنسبة 29% مقارنة بالربع الأول من عام 2024. واستطاعت شركة «غذاء القابضة» تحقيق صافي ربح بعد خصم الضرائب قدره 53 مليون درهم، وحققت «برجيل القابضة» صافي ربحاً قدرة 39 مليون درهم (بانخفاض بنسبة 62% على أساس سنوي، وحققت شركة «إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية» صافي ربح 11 مليون درهم، لكن صافي أرباحها انخفض بنسبة 19.7% عن الربع الأول من العام السابق).

ووفقاً للقوائم المالية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي، حققت 33 شركة مدرجة أفصحت عن نتائج أعمالها إيرادات تجاوزت 149.66 مليار درهم عن الربع الأول من عام 2025. وبلغت إيرادات أكبر 10 شركات نحو 120.57 مليار درهم بنسبة 80% من الإجمالي، وجاءت بالترتيب «العالمية القابضة» بنحو 27.21 مليار درهم، بنمو 41.1%، «ألفا ظبي القابضة» بنحو 17.4 مليار درهم، بنمو 23% في الإيرادات على أساس سنوي، ثم «أدنوك للغاز» بـ 17.15 مليار درهم، بنمو 2%، مجموعة «إي آند» بنحو 16.9 مليار درهم، بنمو 18.7%، «أدنوك للتوزيع» بنحو 8.473 مليار درهم، «بنك أبوظبي الأول» بإيرادات 8.81 مليار درهم، بنمو 11% على أساس سنوي، و«الدار العقارية» بنحو 7.8 مليار درهم، بنمو 39%، «بيور هيلث» بإيرادات 6.6 مليار درهم، بنمو 8%، و«بروج» في المركز التاسع بإيرادات خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 5.21 مليار درهم، بنمو 9% وأخيراً «بنك أبوظبي التجاري»، الذي حقق إيرادات جاوزت 5 مليارات درهم، بنمو 9.2%، مقارنة بالربع الأول من عام 2024.