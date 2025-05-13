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اقتصاد

الذهب قرب أدنى مستوى في أسبوع

الذهب
13 مايو 2025 08:18

 حومت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء قرب أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع الذي سجلته في الجلسة السابقة، إذ تعزز الإقبال على المخاطرة بفعل اتفاق بين الولايات المتحدة والصين على تقليص الرسوم الجمركية المتبادلة مؤقتاً، مما قلص الإقبال على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3230.99 دولار للأوقية بحلول الساعة 0309 بتوقيت جرينتش. وسجل الذهب انخفاضاً 2.7 بالمئة في الجلسة السابقة.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 3235.20 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 32.78 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 982.70 دولار، وانخفض البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 942.19 دولار.

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انخفاض أسعار الذهب
المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
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