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اقتصاد

"الاتحاد للطيران" تنقل 6.7 مليون مسافر في 4 أشهر

"الاتحاد للطيران" تنقل 6.7 مليون مسافر في 4 أشهر
13 مايو 2025 15:39

أعلنت الاتحاد للطيران عن نتائج أولية إيجابية لحركة المسافرين لشهر أبريل 2025 والأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، حيث نقلت الشركة 6.7 مليون مسافر منذ بداية العام، بزيادة قدرها 17.5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، أي ما يعادل مليون مسافر إضافي.

وخلال شهر أبريل وحده، نقلت الاتحاد للطيران 1.7 مليون مسافر، مسجلة نموا بنسبة 21% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، كما سجلت الشركة متوسط عامل حمولة مرتفعا بلغ 89% في أبريل، مقابل 84% في أبريل 2024، وذلك مع استمرارها في زيادة قدرتها الاستيعابية وحجم أسطولها التشغيلي.

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ووصف أنطونوالدو نيفيس الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، شهر أبريل بالاستثنائي بالنسبة للاتحاد للطيران، مع نمو عدد المسافرين بنسبة 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ومع نقل حوالي 7 ملايين ضيف خلال الأشهر الأولى وحدها، مؤكدا أن الاتحاد للطيران على المسار الصحيح لنقل أكثر من 21 مليون ضيف في 2025.
وأكد أن الاتحاد للطيران، ومع اقتراب موسم الصيف، تتابع التركيز على استراتيجية النمو مع تقديم أجمل تجارب السفر التي اعتاد ضيوف الاتحاد عليها.

المصدر: وام
السفر
الاتحاد للطيران
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