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اقتصاد

33.7% نمواً في أرباح «سالك» خلال الربع الأول

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13 مايو 2025 15:38

 
دبي (الاتحاد)
حققت شركة «سالك» صافي أرباح بعد احتساب الضرائب بقيمة 370.6 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 33.7% على أساس سنوي.
وحافظت سالك على معدلات ربحية قوية خلال الربع الأول من عام 2025، مع ارتفاع الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 37.9% على أساس سنوي، ، حيث بلغت 519.6 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنةً مع 376.9 مليون درهم للفترة نفسها من العام السابق.
ووصل هامش الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 69.1% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنةً بـ67.1% خلال الربع الأول من عام 2024، وهو ما يمثل زيادةً بنحو 210 نقاط أساس على أساس سنوي، وجاء هذا النمو مدفوعاً بالنمو القوي للإيرادات خلال هذه الفترة. وبلغ إجمالي صافي أرباح سالك قبل احتساب الضرائب 407.2 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2025، مسجلاً زيادة قوية بنسبة 33.6% على أساس سنوي.
وأظهرت النتائج ارتفاع إجمالي إيرادات الشركة خلال هذه الفترة بنسبة 33.7% على أساس سنوي ليصل إلى 751.6 مليون درهم.
وقال معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة «سالك»: يعكس الأداء المالي الاستثنائي للشركة في الربع الأول من هذا العام، تركيزنا المستمر على تقديم قيمة طويلة الأجل للمساهمين، ونعمل أن تكون «سالك» شركة رائدة عالمياً في توفير حلول التنقل الذكية والمستدامة.
وأضاف: يسعدنا أن يتواصل زخم النمو الذي حققناه في عام 2024 عبر تسجيل أداء استثنائي في الإيرادات والأرباح لكل من أعمال تحصيل التعرفة المرورية ومصادر إيراداتنا الإضافية المتنامية، ونتوقع أن تحقق الشركة نمواً في إجمالي الإيرادات السنوية بنسبة تتراوح بين 28% و29%.
من جانبه، قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»، إن الشركة بدأت عام 2025 بزخم قوي، حيث استمر أداؤها القوي مدفوعاً بافتتاح بوابتين جديدتين في أواخر شهر نوفمبر من عام 2024، كما سجلت مصادر إيراداتها الإضافية أداءً جيداً، حيث شهدت شراكتها في مواقف المركبات مع دبي مول وباركونيك إقبالاً جيداً من المستخدمين خلال الربع الأول.
وبلغ إجمالي عدد الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة 158 مليون رحلة في الربع الأول من عام 2025، مدعوماً بتطبيق نظام التعرفة المرورية المرنة في نهاية يناير 2025، وإطلاق البوابتين الجديدتين في نوفمبر 2024، في حين تجاوز النمو في إجمالي الإيرادات 30%. وبلغ إجمالي الإيرادات من حلول مواقف السيارات في إطار الشراكة المبرمة مع إعمار وباركونيك 2.8 مليون درهم في الربع الأول من عام 2025.

سالك
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