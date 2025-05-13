«كهرباء دبي» تبحث مع وفد كوري التعاون في مجالات الطاقة المستقبلية



دبي (الاتحاد)

بحثت هيئة كهرباء ومياه دبي، مع كل من جامعة كيونغ هيو، والمعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا، سبل تعزيز التعاون في مجالات استراتيجيات الطاقة المستقبلية والتقنيات الناشئة واقتصاد الهيدروجين، بما يتماشى مع رؤية دبي في قيادة الجهود العالمية للاستدامة.

واستقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً رفيع المستوى من جمهورية كوريا، برئاسة البروفيسور وون-سو كيم، رئيس أكاديمية الحضارة المستقبلية العالمية في جامعة كيونغ هي، والبروفيسور ييو هوا- سو من المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا.

حضر اللقاء عدد من ممثلي الجامعات والمراكز البحثية الكورية، والمهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميّز، والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس للابتكار والمستقبل.

واستعرض معالي الطاير مبادرات دبي الرائدة في الطاقة النظيفة والتقنيات الحديثة، بما في ذلك استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، الهادفتان إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في الإمارة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.

وتهدف الشراكة مع جامعة كيونغ هي والمعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا إلى تعزيز تبادل المعرفة في مجالات الذكاء الاصطناعي والشبكات الذكية والأطر التنظيمية، لترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثورة الصناعية الرابعة.