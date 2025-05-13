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اقتصاد

شراكة بين «راكز» و«آنا كونسيرج» لتوفير خدمات متكاملة لمجتمع الأعمال

شراكة بين «راكز» و«آنا كونسيرج» لتوفير خدمات متكاملة لمجتمع الأعمال
13 مايو 2025 15:42

 
رأس الخيمة (الاتحاد)
وقّعت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» شراكة استراتيجية مع شركة «آنا كونسيرج سيرفيسز» بهدف تقديم مجموعة من خدمات الكونسيرج الشخصية، وهي خدمات مساعدة متخصّصة تهدف إلى تنظيم شؤون الحياة اليومية والمهنية، وتوفير حلول مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات رواد الأعمال والمستثمرين والمديرين التنفيذيين.
تم توقيع الاتفاقية خلال حفل أقيم في مركز كومباس للأعمال بحضور قتيبة العيسى مدير إدارة خدمات القيمة المضافة بـ«راكز» وسميّة غنام المؤسّس والرئيس التنفيذي لشركة آنا كونسيرج سيرفيسز.
وستقدم شركة آنا كونسيرج بموجب الاتفاقية خدمات مخصّصة تشمل تنسيق رحلات الأعمال وتنظيم فعاليات تنفيذية وإدارة متطلبات الحياة اليومية، وستتم كافة هذه الخدمات باسم العلامة التجارية الجديدة «كونسيرج رأس الخيمة» والمصمّمة لتلبية الاحتياجات المختلفة والمتنوعة لرواد الأعمال والمدراء التنفيذيين والمستثمرين الباحثين عن الكفاءة والراحة والدعم الموثوق. وتشمل باقة الخدمات المقدمة تحت هذه المبادرة مجموعة واسعة من الحلول المميزة، مثل المساعدة في الانتقال والسكن وترتيبات النقل والسفر لكبار الشخصيات وبرامج الصحة والعافية والوصول الحصري إلى الفعاليات المتميزة، بالإضافة إلى حلول متكاملة للأعمال تشمل الاستشارات المؤسسية والخدمات المصرفية.
وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل تجربة العملاء في كافة مراحل رحلتهم المهنية والشخصية، سواء عند تأسيس أعمالهم أو الانتقال إلى الإمارة، أو تعزيز أسلوب حياتهم اليومي. وأكدت سمية غنام أن الاتفاقية تمثل محطة رئيسية في مسيرة الشركة لدعم مجتمع الأعمال، ونهدف من خلال هذه الشراكة إلى تبسيط حياة عملائنا اليومية ليتفرغوا للنمو والتطوير في بيئة مستقرة وآمنة ومتوازنة، ونؤمن بأن رأس الخيمة تجمع بين المعايير العالية وجودة الحياة، ونحن فخورون بالمساهمة في ترسيخ هذه الرؤية.
من جانبه، قال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»: تسعى «راكز» إلى استكشاف سُبُل جديدة لتعزيز تجربة عملائنا، وتجسّد شراكتنا مع شركة «آنا كونسيرج سيرفيسز» هذا التوجه من خلال توفير الدعم الشخصي الذي يحتاجه رواد الأعمال، للتركيز على تنمية أعمالهم والاستمتاع في الوقت ذاته بحياة متكاملة في إمارة رأس الخيمة، التي تُعد واحدة من أكثر الوجهات أماناً وترحيباً في العالم.

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