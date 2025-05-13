تعاون بين «أدنيك» و«إنفورما» لتعزيز قطاع المعارض في العين



أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت مجموعة أدنيك مذكرة تفاهم مع إنفورما، الشركة العالمية الرائدة في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض، تهدف إلى تعزيز وتطوير قطاع المعارض في مدينة العين.

وبموجب المذكرة، التي وقّعها حميد مطر الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، ووبيتر هول رئيس شركة إنفورما الشرق الأوسط وتركيا والهند وأفريقيا، سيتعاون الطرفان في تطوير وتنظيم فعاليات ومعارض نوعية تسهم في تنشيط القطاع الاقتصادي والسياحي في مدينة العين، بما يتماشى مع أهداف التنمية الشاملة لإمارة أبوظبي.

وسيشهد مركز أدنيك العين، ضمن خططه التوسعية، إطلاق أربع فعاليات جديدة خلال عامي 2026 و2027، تشمل مهرجان واحات للإبداع، ومعرض نجاح للتعليم والتدريب، ومهرجان الحصاد الأول، ومعرض زاهب للتوظيف.

ووصف حميد مطر الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، الشراكة مع «إنفورما» بأنها خطوة مهمة نحو ترسيخ مركز أدنيك العين كوجهة رائدة للمعارض والفعاليات في العين، مشيراً إلى السعي إلى تقديم تجارب جديدة ومتنوعة للمدينة، ودعم النمو الاقتصادي المحلي، والمساهمة في التنمية الثقافية والتعليمية للمجتمع ككل.

وقال وبيتر هول إن التعاون مع «أدنيك» يُعد بمثابة نافذة واعدة لتقديم مبادرات مبتكرة ومتميزة لخدمة مدينة العين، عبر تنظيم فعاليات متخصّصة تلبي احتياجات المجتمع وتدعم الأهداف الإستراتيجية، مشيراً إلى الأهمية القصوى التي توليها «إنفورما» للمساهمة الإيجابية في مسيرة تطور المدينة وازدهارها المستقبلي.

ويؤكد هذا التعاون على الرؤية المشتركة للشركتين في تنمية قطاع المعارض على مستوى المنطقة والارتقاء بمشهد الفعاليات في مدينة العين عن طريق وجهات جديدة ومبتكرة، تخدم التنمية الثقافية والتعليمية والاقتصادية.

وتنص مذكرة التفاهم على التعاون بين مجموعة أدنيك وإنفورما في مراحل تخطيط وتنظيم وترويج المعارض، مما يرسخ دعائم قوية لتقديم فعاليات مؤثرة ذات مستوى عالمي في مدينة العين.