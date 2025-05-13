دبي تستعرض مقوماتها كوجهة رائدة لليخوت في قمة آسيا لليخوت الفاخرة



دبي (الاتحاد)

استعرضت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، خلال مشاركتها في قمة آسيا والمحيط الهادئ لليخوت الفاخرة 2025، التي استضافتها هونغ كونغ، مقومات دبي كوجهة رائدة لليخوت الفاخرة، والتي حظيت باهتمام واسع من المسؤولين والعاملين في القطاع البحري.

وشاركت الدائرة بالفعالية، إلى جانب عدد من الجهات المعنية الأخرى في المدينة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33» الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة عالمياً للأعمال والترفيه.

وحظيت دبي باهتمام دولي واسع خلال فعاليات القمة، حيث تركزت النقاشات حول الخطط المتواصلة لتطوير المراسي والبنية التحتية البحرية، وعروض التأشيرات السياحية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الزوار القادمين عبر اليخوت، بالإضافة إلى بحث الأطر التنظيمية المبسطة في الإمارة مع مختلف الجهات المعنية والشركاء العالميين المحتملين. وسلطت الفعالية الضوء على أوجه التعاون المشترك الذي تجسده دبي، وكذلك جهود الشركاء لتعزيز مكانة الإمارة من خلال المشاركة الهادفة.

وفي سياق تبادل الخبرات في القطاع، شارك عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، في جلسة حوار استعرضت المقومات الأساسية لبناء وجهة مخصصة لليخوت، مع التركيز على الأطر التنظيمية، وتطوير البنية التحتية، واستراتيجيات التسويق.

وبالإضافة إلى التركيز على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في ترسيخ مكانة دبي كوجهة رائدة لليخوت، مهدت الفعالية كذلك الطريق لاستكشاف فرص جديدة في قطاع السياحة البحرية.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: إن هذه المشاركة تعكس النمو الاستراتيجي لهذا القطاع المهم في دبي، وهو ما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة، ويؤكد في الوقت ذاته أهمية التعاون المثمر والبناء مع شركائنا في القطاعين العام والخاص لنواصل العمل سوياً من أجل تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة لليخوت، وذلك من خلال التطوير المستمر للمراسي والمرافق المرتبطة بها.