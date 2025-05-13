«دبي القابضة» تعلن بدء فترة الاكتتاب في طرح «مساكن دبي ريت»

دبي (الاتحاد)

أعلنت دبي القابضة، من خلال شركتها التابعة المملوكة بالكامل «دي اتش ايه ام» لإدارة صناديق الاستثمار العقاري، عن النطاق السعري للطرح لكل وحدة، وبدء فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي، لمساكن دبي ريت، وهو صندوق استثمار عقاري مغلق قيد التأسيس، ومدر للدخل، متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويُعد من أكبر مالكي ومشغّلي العقارات السكنية بدبي، في سوق دبي المالي.

وتم تحديد النطاق السعري للطرح بين 1.07 و1.10 درهم لكل وحدة مطروحة، وسيشمل الطرح 1.625 مليار وحدة، تُمثل 12.5% من رأس المال المصدر لوحدات مساكن دبي ريت، تطرحها شركة دي اتش إيه إم للاستثمارات وهي شركة تابعة لدبي القابضة، وحالياً المالك الوحيد لوحدات مساكن دبي ريت.

ويحق لمدير الصندوق تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب، وفقاً لتقديره الخاص، مع مراعاة القوانين السارية في دولة الإمارات، وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

ومن المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح ما بين 1.739 مليار درهم «473 مليون دولار» و1.788 مليار درهم «487 مليون دولار»، مما يعني أن القيمة السوقية عند الإدراج تتراوح بين 13.9 مليار درهم «3.8 مليار دولار» و14.3 مليار درهم «3.9 مليار دولار».

ويتألف طرح مساكن دبي ريت من شريحتين: الأولى، وهي طرح الأفراد في الإمارات، بحيث يتم تخصيص 10% من وحدات الطرح، والتي تمثل 162.5 مليون وحدة، وتستهدف المستثمرين الأفراد والكيانات المؤهلة التي تحمل رقم مستثمر وطني في سوق دبي المالي، والثانية، طرح الشركات، وسيتم تخصيص 90% من وحدات الطرح، والتي تمثل نحو 1.462 وحدة، وتستهدف الشركات المؤهلة «المستثمرين المحترفين» خارج الولايات المتحدة، مع مراعاة القوانين المعمول بها في دولة الإمارات، وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وسيحصل كل مكتتب من المكتتبين الذين تم قبول طلبات الاكتتاب الخاصة بهم بنجاح في الشريحة الأولى على حد أدنى مضمون للتخصيص يساوي 2000 وحدة، ويجب ألا يتجاوز الحد الأدنى المضمون للتخصيص البالغ 2000 وحدة حجم الشريحة، والعدد الإجمالي من رأس المال المصدر للوحدات، وذلك وفقاً للحدود والشروط المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب.

ويمكن للمستثمرين في كلتا الشريحتين الاكتتاب في الطرح، اعتباراً من 13 مايو 2025 وحتى 20 مايو 2025، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية إنشاء سجل الأوامر التي تُجرى وفقاً لتعليمات المنسقين العالميين المشتركين ومدير الصندوق ومالك الوحدات البائع، ومن المتوقع الإعلان عنه في 21 مايو 2025.

ومن المتوقع الانتهاء من طرح الوحدات، وبدء تداولها في سوق دبي المالي بتاريخ 28 مايو 2025 أو قرابة ذلك، ومن المتوقع أن يتم تداول وحدات مساكن دبي ريت تحت الرمز «DUBAIRESI».

ويُعد مساكن دبي ريت أول صندوق استثمار عقاري مدرج في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي متخصص في قطاع إدارة وتأجير الأصول السكنية، ومن المتوقع أن يكون عند الإدراج أكبر صندوق استثمار عقاري مدرج في المنطقة بقيمة أصول إجمالية تبلغ 21.63 مليار درهم، أي حوالي ضعف القيمة الإجمالية المجتمعة لأصول صناديق الاستثمار العقاري الخمسة الكبرى في المنطقة.

ويدير الصندوق 35.700 وحدة سكنية في دبي، موزعة بشكل استراتيجي في مناطق رئيسة ضمن الإمارة، ما يجعله واحداً من أكبر مالكي ومشغّلي العقارات في دبي.

ورهناً بموافقة مجلس إدارة مساكن دبي ريت والأحكام الأخرى الواردة في نشرة الإصدار الإماراتية، يعتزم مساكن دبي ريت اعتماد سياسة توزيع أرباح نصف سنوية تُدفع في شهري أبريل وسبتمبر من كل عام، ابتداءً من سبتمبر 2025.