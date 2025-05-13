8 مشاريع توفر 2100 وحدة سكنية جديدة بجزيرة الحديريات



سيد الحجار (أبوظبي)

انضمت جزيرة الحديريات لقائمة المناطق الأكثر طلباً لشراء العقارات بأبوظبي خلال العام الحالي، مع توالي طرح المزيد من المشاريع الجديدة بالجزيرة.

وأظهرت منصة «داري» التابعة لدائرة البلديات والنقل، تسجيل 8 مشاريع في جزيرة الحديريات، توفر نحو 2100 وحدة سكنية، وذلك منذ شهر أغسطس 2024 حتى مايو 2025.

وبحسب مركز أبوظبي العقاري، التابع لدائرة البلديات والنقل، جاءت جزيرة الحديريات في المركز الرابع ضمن قائمة المناطق الأكثر تداولاً للعقارات بالإمارة من حيث القيمة خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث سجلت تداولات بأكثر من مليار درهم.

وبحسب منصة «داري»، سجلت التصرفات العقارية بجزيرة الحديريات 3.53 مليار درهم خلال الربع الرابع من العام الماضي، ليصل بذلك إجمالي التداولات العقارية بالحديريات إلى أكثر من 4.53 مليار درهم خلال 6 أشهر.

وأكد مسؤولون ومتعاملون عقاريون لـ «الاتحاد» إن انضمام جزيرة الحديريات لقائمة المناطق الأكثر تداولاً للعقار في أبوظبي للمرة الأولى خلال العام الحالي، يعكس حجم الطلب الكبير على شراء الوحدات السكنية بالجزيرة، في ظل توفر وحدات متنوعة مع توالي طرح المزيد من المشاريع الجديدة.

وبحسب منصة «داري» تضم قائمة المشاريع الجديدة يجزيرة الحديريات، والتي تباشر تطويرها شركة حديريات للتطوير، مشروع «تاون هاوس قرية نوايف»، ويوفر 150 فيلا سكنية، و«نوايف غرب أ» ويوفر 94 فيلا، و«نوابف يست ب» ويوفر 334 فيلا، و«نوايف يست ا» ويضم 106 فلل، و«نوايف بارك فيوز» ويضيف 184 وحدة سكنية، و«فلل يم الشاطئية» وتشمل 15 فيلا، و«نوايف غرب ب» ويوفر 211 وحدة سكنية، و«النسيم» ويوفر 984 وحدة سكنية.







«نوايف فيلج»

وأعلنت شركة «مدن» مؤخراً إطلاق المشروع السكني الجديد «نوايف فيلج»، وهو أول مجتمع سكني لوحدات الـ «تاون هاوس» الفاخرة في جزيرة الحديريات بأبوظبي.

ويقدم المشروع مجموعة متنوعة من الخيارات السكنية، تتضمن 378 وحدة سكنية من وحدات الـ «تاون هاوس» الفاخرة، والمكونة من ثلاث إلى خمس غرف نوم، وجميعها متاحة للتملك الحر.

وأعلنت «مدن» عن بيع جميع وحدات مشروع «نوايف فيلج» خلال الساعات الأولى من طرحه للبيع، وذلك بقيمة إجمالية بلغت نحو 2 مليار درهم.





طفرة عمرانية

ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالرحمن محمود العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة تمكن العقارية، أن إمارة أبوظبي تشهد طفرة عمرانية واسعة، وهو ما يظهر في توالي تطوير العديد من المناطق والجزر الجديدة، موضحاً أن جزيرة الحديريات تعد أحد أهم المناطق الاستثمارية بالإمارة، في ظل ما تشهد من حركة واسعة في التطور والنمو.

وخلال شهر يونيو 2023، أعلنت شركة مدن العقارية، عن إطلاق المخطط الشامل لجزيرة، الحديريات، والذي تبلغ مساحته أكثر من 51 مليون متر مربع أي ما يعادل 53,8% من مساحة جزيرة أبوظبي، ويُعد المشروع أحد المشاريع الاستراتيجية التي تخدم أهداف الخطة التطويرية والتوسعية في إمارة أبوظبي.

وتكمن أهمية جزيرة الحديريات لما تقدمه من بيئة طبيعية مميزة، وما تتمتع به من نمط حياة متنوع ووجهات ترفيهية ورياضية متطورة تعكس النموذج العالمي المتطور لنمط حياة عصري ومجتمع متكامل ومستدام.

وتوقع العفيفي مزيداً من الطلب المرتفع على شراء العقارات بجزيرة الحديريات خلال الفترة المقبلة مع توالي الكشف عن مشاريع نوعية تلبي متطلبات شرائح محددة من المستثمرين، مشيراً إلى تنامي مكانة جزيرة الحديريات كوجهة سكنية وسياحية استثنائية في إمارة أبوظبي.







طلب مرتفع

وأشارت عيدا محمود صاحبة شركة أريكا لإدارة العقار إلى وجود إقبال ملحوظ على شراء الوحدات السكنية بجزيرة الحديريات، في ظل ما توفره الجزيرة من بنية تحتية متطورة، ومشاريع متنوعة توفر وحدات متنوعة ما بين الفلل والتاونهاوس، فضلاً عن الشقق السكنية.

وأضافت أن «الحديريات» تعد وجهة سياحية وترفيهية واعدة، وتشهد فعاليات ومهرجانات احتفالية على مدى العام، فضلاً عن توفر العديد من المحال والمطاعم، ما يشجع على جذب فئات متنوعة من المستثمرين، ويشجع كثير من العملاء على شراء وحدات سكنية بالجزيرة.

وأشارت إلى الموقع المتميز لجزيرة الحديريات في قلب أبوظبي بالقرب من منطقة البطين المتميزة.

وأوضحت عيدا أن المشاريع الجديدة بجزيرة الحديريات استقطبت شرائح جديدة من المستثمرين، لاسيما المواطنين، وهو ما يظهر في زيادة التداولات العقارية بالحديريات لتصبح الجزيرة ضمن المناطق الأكثر تداولاً للعقار بأبوظبي، لاسيما في ظل توفر فلل سكنية بأسعار مرتفعة بالجزيرة.





المناطق الأكثر تداولاً

تصدرت جزيرة السعديات قائمة المناطق الأكثر تداولاً في أبوظبي خلال الربع الأول من العام الحالي، بتصرفات بلغت قيمتها نحو 5.6 مليار درهم، تلتها جزيرة ياس بـ 3.6 مليار درهم، ثم مدينة محمد بن زايد بـ2.1 مليار درهم، في حين سجلت كل من جزيرة الريم وجزيرة الحديريات تداولات بأكثر من مليار درهم لكل منهما.

وكشف مركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل – أبوظبي مؤخراً عن تسجيل إمارة أبوظبي نمواً ملحوظاً في حجم التصرفات العقارية خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات 25.3 مليار درهم موزعة على 6896 معاملة، ما يمثل زيادة بنسبة 34.5%، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، التي سجلت 18.82 مليار درهم موزعة على 5773 معاملة.