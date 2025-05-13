355 مليون درهم أرباح «العربية للطيران» خلال الربع الأول بنمو 34%

الشارقة (الاتحاد)

سجّلت «العربية للطيران» أرباحاً صافية بلغت 355 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الحالي بارتفاع نسبته 34% مقارنة مع 266 مليون درهم تم تسجيلها في الفترة ذاتها من عام 2024 مواصلة بذلك توسيع شبكة وجهاتها وتعزيز حضورها الريادي في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وبلغت إيرادات الشركة 1.75 مليار درهم مسجّلةً زيادة بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي كما نقلت الشركة على متن رحلاتها أكثر من 4.9 مليون مسافر بين يناير ومارس من العام الحالي عبر جميع مراكز عملياتها التشغيلية بارتفاع نسبته 11% مقارنة بعدد المسافرين الذين تم نقلهم في الربع الأول من العام الماضي فيما بلغ معدل إشغال المقاعد -أي نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة- نسبة 84% مما يعكس كفاءة العمليات التشغيلية.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران» إن النتائج المالية القوية التي حققتها «العربية للطيران» خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام الحالي تعكس قدرة الشركة على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية المتغيرة كما يؤكد هذا الأداء المالي والتشغيلي القوي على قوة نموذج الأعمال الذي نتبعه وفعالية ادارة التكاليف عبر المجموعة الى جانب التزامنا الراسخ بالكفاءة التشغيلية وتقديم قيمة استثنائية لعملائنا.

وجاء صافي أرباح الربع الأول مدفوعاً بزيادة أعداد المسافرين ونمو الإيرادات وذلك بالرغم من عدة عوامل منها التأثيرات الموسمية لشهر رمضان وتقلبات أسعار الوقود وأسعار العملات في الأسواق الرئيسة بالإضافة إلى التحديات المستمرة في سلسلة التوريد والتي أسهمت في ارتفاع التكاليف الناتجة عن التضخم عبر القطاع ككل.

وأضاف آل ثاني أنه بينما تستمر التحديات الإقليمية والعالمية الحالية بما في ذلك التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية تواصل «العربية للطيران» من تحقيق آداء قوي والتركيز على توسيع شبكة وجهاتها والحفاظ على تقديم خدماتها الموثوقة كما تعكس هذه النتائج الأسس التشغيلية القوية للمجموعة وقدرتها على تقديم قيمة حقيقية للعملاء الى جانب حرصها على مواصلة النمو والمساهمة الفعّالة في صياغة مستقبل صناعة الطيران.

واختتم الشيخ عبدالله آل ثاني قائلاً «نواصل التزامنا بخطط النمو الاستراتيجية لعام 2025 مع التركيز على تطوير الأعمال وتوسعة شبكة الوجهات عبر جميع المراكز التشغيلية بالإضافة إلى استكشاف فرص جديدة للنمو معتمدين بذلك على كفاءة نموذج الأعمال الذي نتبعه وقدرتنا على مواصلة توفير القيمة المضافة للمساهمين والعملاء على حد سواء».

يشار إلى أن حجم السيولة المتوفرة بالشركة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 5.3 مليار درهم نقداً وما يعادله كما بلغ إجمالي حجم الأسطول 83 طائرة إيرباص A320 وA321 عبر جميع مراكز العمليات التشغيلية كما تم إضافة طائرتين من طراز إيرباص A320 إلى الأسطول لتعزيز السعة التشغيلية.

وأضافت مجموعة «العربية للطيران» خلال ذات الفترة 7 وجهات جديدة إلى شبكة وجهاتها العالمية ليصل إجمالي عدد الوجهات إلى 217 وجهة انطلاقًا من مراكز عملياتها التشغيلية إلى جانب ارتفاع السعٌة الاستيعابية للمجموعة بنسبة 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.