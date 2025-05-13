150 مليون درهم أرباح «انفستكورب كابيتال»



أبوظبي(الاتحاد) أعلنت «انفستكورب كابيتال» المدرجة في سوق أبوظبي للاوراق المالية، تسجيل 47.7 مليون درهم (13 مليون دولار) أرباحاً صافية للربع الثالث من السنة المالية 2024-2025 والتي تنتهي في يونيوالمقبل، ليرتفع بذلك صافي ربح التسعة أشهر الأولى من السنة المالية إلى 150.4 مليون درهم(41 مليون دولار). وأظهرت بيانات الشركة، التي جاءت في تقرير النتائج المالية للربع الثالث، التي تغطي الفترة الممتدة من 1 يناير 2025 إلى 31 مارس 2025، ارتفاعاً بنسبة 82% على أساس سنوي في الأرباح القابلة للتوزيع نقدًا، لتصل إلى 71 مليون دولار. وأشارت الشركة إلى استثمار 1.2 مليار دولار في خدمات التمويل الرأسمالي ونشر رأس المال مع إجمالي تصفية أصول بلغ 824 مليون دولار، من خلال نشاط التوزيع القوي والعديد من عمليات التخارج الناجحة، بما في ذلك «ريسا باور» في قطاع الشركات الخاصة والمحفظة الأميركية في العقارات، مشيرة إلى أن نسبة توظيف رأس المال من رأس المال الطويل الأجل بلغت 90%، ارتفاعًا من 66% في يونيو 2024. وقال محمد عامر، الرئيس التنفيذي الموقت لشركة انفستكورب كابيتال: «التقدم الذي تم إحرازه هذا الربع هو استمرار لسجل انفستكورب الممتد لأربعة عقود من الأداء القوي عبر مختلف الدورات الاقتصادية، ويظهر التزامنا بتقديم عائدات للمستثمرين، مع زيادة بنسبة 82% في الأرباح القابلة للتوزيع نقداً على أساس ربع سنوي. وقد شهدنا نشاطاً جيداً هذا العام وحققنا قيمة كبيرة من خلال البيع الناجح لـ RESA Power ومحفظة US National I العقارية. وسنواصل استهداف مجموعة متنوعة من فرص الاستثمار القادرة على تحقيق عائدات قوية على الاستثمار». واستثمرت الشركة 356 مليون دولار عبر فئات الأصول والمناطق الجغرافية حتى الآن في السنة المالية 2024 - 2025، بما في ذلك 237 مليون دولار في منتجات مُهيكَلة و84 مليون دولار في استثمارات الشركات عبر الولايات المتحدة وأوروبا. وبلغ إجمالي الاستثمارات المشتركة في الأصول العقارية الأميركية 35 مليون دولار، تشمل مستودعات ولوجستيات، والإسكان الطلابي والبنية التحتية. وبلغت عائدات تصفية أصول استثمارات رأس المال من فئات مختلفة 106 ملايين دولار، منها 54 مليون دولار من الائتمان العالمي، مع توزيعات من التزامات القروض المضمونة (CLOs) في الولايات المتحدة وأوروبا، فيما يوجد 32 مليون دولار من استثمارات الشركات في الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و15 مليون دولار من عائدات الإيجارات القائمة من عدة محافظ عقارية في الولايات المتحدة، و5 ملايين دولار من رأسمال الاستراتيجي.