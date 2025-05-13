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اقتصاد

462 ألف نزيل في المنشآت الفندقية بأبوظبي خلال فبراير

جانب من أبوظبي
14 مايو 2025 01:04

أبوظبي (وام)

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استقبلت المنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي، خلال شهر فبراير 2025، نحو 462 ألف نزيل، في مؤشر يعكس جاذبية الإمارة المتزايدة وجهة سياحية عالمية، مدعومة بتنوع خيارات الإقامة وارتفاع مستويات الخدمات الفندقية.
ويعكس هذا المؤشر استمرار النمو في القطاع السياحي للإمارة، معززة مكانتها وجهة مفضلة للزوار من مختلف الأسواق العالمية.
ووفقاً لبيانات دائرة الثقافة والسياحة الأولية والصادرة عن مركز الإحصاء - أبوظبي، تصدر النزلاء القادمون من دول آسيا غير العربية قائمة الزوار بـ 135 ألف نزيل، تلاهم النزلاء الأوروبيون بـ 128 ألف نزيل، ثم مواطنو دولة الإمارات بـ 81 ألف نزيل.
وبحسب التصنيف الفندقي، استقبلت فنادق الخمس نجوم النسبة الأكبر من النزلاء بإجمالي 234 ألف نزيل، كان في صدارتهم الزوار الأوروبيون بـ 77 ألف نزيل، بينما توزع باقي النزلاء على فنادق الأربع نجوم بـ 119 ألف نزيل، والفنادق من ثلاث نجوم وأقل بـ 57 ألف نزيل، إضافة إلى 52 ألف نزيل في الشقق الفندقية.
وبلغ عدد المنشآت الفندقية التي استقبلت الزوار في أبوظبي خلال الشهر ذاته، 171 منشأة تضم 34.372 غرفة فندقية، فيما بلغ إجمالي عدد ليالي الإقامة نحو 1.27 مليون ليلة، مسجلة معدل إشغال بنسبة 68%، فيما بلغ متوسط إيرادات الغرفة الفندقية نحو 704 دراهم.
ويعكس هذا الأداء الإيجابي استمرار الجهود الرامية إلى تنويع المنتج السياحي في الإمارة، وتعزيز التجربة الفندقية، بما يتماشى مع استراتيجية أبوظبي السياحية 2030، التي تسعى إلى استقطاب 39.3 مليون زائر سنوياً، وتوفير 178 ألف وظيفة جديدة في القطاع، إلى جانب رفع السعة الفندقية إلى 50 ألف غرفة، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي إلى 90 مليار درهم بحلول نهاية العقد الحالي.
 تجدر الإشارة إلى أن القطاع الفندقي في الإمارة سجل أداءً قوياً خلال الربع الأول من العام، حيث استقطبت المنشآت الفندقية نحو 1.4 مليون نزيل.

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