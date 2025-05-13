حشر بن مكتوم يفتتح معرضي «كابسات» و«إنتيغريت ميدل إيست»

دبي (الاتحاد)

افتتح سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، أمس، الدورة الحادية والثلاثين من المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية «كابسات 2025»، والدورة الأولى من معرض «سات إكسبو ميدل إيست»، والدورة الثالثة من معرض «إنتيغريت ميدل إيست»، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي.

وتقام هذه الفعاليات التي ينظمها مركز دبي التجاري العالمي، والرائدة في مجالات صناعة المحتوى ومرحلة ما بعد الإنتاج والبث واتصالات وإدارة الأقمار الاصطناعية والتوزيع وتكنولوجيا الفضاء والأنظمة السمعية البصرية الاحترافية، حتى يوم 15 مايو الحالي، حيث من المنتظر أن يستقبل معرض «كابسات 2025» أكثر من 18 ألف زائر، في حين يستعد معرض «سات إكسبو ميدل إيست» لاستضافة أكثر من 8 آلاف زائر، بينما يستقطب معرض «إنتيغريت ميدل إيست» نحو 10 آلاف زائر.

وزار سموه أجنحة ومنصات عرض الجهات العارضة، كما اطلع على عدد من العلامات التجارية المشاركة البارزة والتقى بالقائمين عليها، بما في ذلك «روس فيديو» Ross Video، «لايف ميديا» Live Media، و«باناسونيك» Panasonic، المشاركين في معرضي «كابسات» و«إنتيغريت ميدل إيست»، كما تفقّد سموه جانباً من معرض «سات إكسبو ميدل إيست»، حيث زار منصات «عرب سات» ArabSat، و«نايل سات» Nilesat، و«يوتلسات»، وغيرها.

وسيجمع الحدث على مدار ثلاثة أيام أكثر من 700 علامة تجارية من نحو 120 دولة، بالإضافة إلى 150 متحدثاً عالمياً ومتخصصاً في الصناعة، الذين سيديرون حلقات نقاشية حول الاتجاهات الرئيسية التي تشكل الصناعة خلال «كونغرس المحتوى». كما يتميز الحدث بفعاليات فريدة تتيح التواصل وتبادل المعارف، مثل «صالون الإنتاج المشترك» المخصص لاستكشاف الفرص في مجال صناعة المحتوى العربي.

وقال أليكس نيكول، نائب الرئيس لقطاع الصناعات الجديدة في مركز دبي التجاري العالمي: «يمثل الإقبال الإيجابي الذي نشهده في فعاليات كابسات، وإنتيغريت ميدل إيست، والنسخة الأولى لسات إكسبو ميدل إيست، دليلاً واضحاً على أهمية التعاون البنّاء بين مختلف القطاعات من حول العالم. ويشرفنا في مركز دبي التجاري العالمي أن نكون منصة تجمع نخبة من المبتكرين وصناع المحتوى وأصحاب الأفكار الخلاقة الذين يسهمون في رسم ملامح مستقبل قطاعاتهم. وتجسد هذه الفعاليات المكانة المتنامية التي تحظى بها المنطقة في مجالات الإعلام، والأقمار الاصطناعية، والتقنيات السمعية البصرية الاحترافية، كما تعكس التزامنا الراسخ بتعزيز جسور التواصل، وتمكين تبادل المعرفة، ودعم الطموحات المشتركة لشركائنا على الصعيدين الإقليمي والدولي».

وسيحظى زوار «كابسات 2025» بفرصة لاستكشاف مرافق الإنتاج التي توفرها مدينة دبي للاستوديوهات، الشريك الاستراتيجي للمعرض، وأكبر مركز للإعلام والترفيه والبث في المنطقة.