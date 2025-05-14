الأربعاء 14 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

انخفاض أسعار الذهب

الذهب
14 مايو 2025 07:21

انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم الأربعاء، إذ تأثر الإقبال على أصول الملاذ الآمن بانحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، فيما تترقب الأسواق مجموعة أخرى من بيانات التضخم للحصول على مؤشرات بشأن مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3246.21 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0029 بتوقيت جرينتش.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3250.50 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 32.80 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 987.55 دولار، ونزل البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 949.26 دولار.

أخبار ذات صلة
الذهب قرب أدنى مستوى في أسبوع
انخفاض أسعار الذهب
المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
ملعب «بيشان» جاهز لمباراة الشارقة وليون سيتي في «نهائي آسيا»
الرياضة
ملعب «بيشان» جاهز لمباراة الشارقة وليون سيتي في «نهائي آسيا»
اليوم 13:00
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الباراغواي بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الباراغواي بذكرى استقلال بلاده
اليوم 12:37
«حرب الصفقات» تشتعل بين ريال مدريد وليفربول!
الرياضة
«حرب الصفقات» تشتعل بين ريال مدريد وليفربول!
اليوم 12:31
شباب الأهلي يواجه طبيعت في «سلة آسيا»
الرياضة
شباب الأهلي يواجه طبيعت في «سلة آسيا»
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©