انخفاض أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم الأربعاء، إذ تأثر الإقبال على أصول الملاذ الآمن بانحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، فيما تترقب الأسواق مجموعة أخرى من بيانات التضخم للحصول على مؤشرات بشأن مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3246.21 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0029 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3250.50 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 32.80 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 987.55 دولار، ونزل البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 949.26 دولار.



