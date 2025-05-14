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إدراج "أدنوك للغاز" في مؤشر "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة"

إدراج "أدنوك للغاز" في مؤشر "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة"
14 مايو 2025 10:55

أعلنت "أدنوك للغاز بي إل سي" اليوم، اختيار أسهمها للإدراج في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة "MSCI"، وذلك بعد استيفاء جميع معايير وشروط الأهلية المعمول بها في المؤشر، لافتة إلى أن من المقرر أن يدخل الإدراج حيز التنفيذ اعتباراً من 2 يونيو 2025.

ويعد مؤشر "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة"، معياراً مرجعياً لأداء أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة والمتوسطة المُدرجة في 24 دولة من الأسواق الناشئة.

وتصبح "أدنوك للغاز"، بهذا الإنجاز، ثالث شركة في مجموعة "أدنوك" يتم إدراجها في مؤشر "MSCI".

ويعد هذا الإدراج إنجازاً مهماً يأتي ضمن جهود الشركة المستمرة التي تهدف للارتقاء بمحفظتها الاستثمارية العالمية، حيث من المتوقع أن يسهم في تعزيز انتشارها في أوساط المؤسسات الاستثمارية العالمية، ما يؤدي إلى تحسين التدفقات النقدية بمبلغ يتراوح بين 300-500 مليون دولار وتسهيل تنويع قاعدة مستثمريها.

وقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز"، إن اختيار أسهم "أدنوك للغاز" للإدراج في مؤشر "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة"، يأتي في إطار جهود الشركة المستمرة لتحقيق المزيد من النمو والتوسع، كما يدعم طموحها لجذب وتنويع قاعدة المستثمرين والهيئات الاستثمارية، إضافةً إلى إسهامه في تعزيز سيولة أسهم الشركة.

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وأضافت أن نجاح الطرح المسوق الذي نفذته "أدنوك للغاز" مؤخراً بقيمة 2.84 مليار دولار، والذي أسهم في زيادة التداول الحر على أسهمها بنسبة 80%، أدى إلى رفع متوسط حجم التداول اليومي بمقدار ستة أضعاف، مؤكدة أن الشركة ستستمر، ومن خلال تركيزها الدائم على تنفيذ استراتيجيتها للنمو والتوسع، في تعزيز وزيادة القيمة للمساهمين خلال عام 2025 وما بعده.

ويأتي الأداء الاستثنائي الذي حققته "أدنوك للغاز" منذ إدراج أسهمها في سوق أبوظبي المالي في عام 2023، نتيجة للتنفيذ المدروس والمنضبط  لاستراتيجية الشركة للنمو والتي تتضمن التزاماً بتنفيذ استثمارات بقيمة 15 مليار دولار في فرص نمو جذابة خلال الفترة بين عامي 2025 و2029.

وتمتلك الشركة خططاً لتنفيذ العديد من مشاريع ومبادرات النمو والتوسع، تشمل مشاريع رئيسية لترسيخ مكانتها كمورد عالمي رائد للغاز، فيما تهدف استراتيجيتها إلى زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 40% خلال المدة بين عامي 2023 إلى 2029، استناداً إلى خططها لتنفيذ عدد من المشاريع المتنوعة التي تهدف لخلق وتعزيز القيمة.

وستسهم زيادة انتشار الشركة في أوساط المؤسسات الاستثمارية العالمية في ترسيخ مكانة "أدنوك للغاز" ودعم قدراتها بما يمكنها من الاستفادة من زيادة السيولة ودعم انتشارها وتوسعها في السوق وتعزيز جاذبية أسهمها.

وتتوقع "أدنوك للغاز" أن يؤدي هذا الإدراج إلى زيادة أحجام التداول وتحسين مشاركة المستثمرين، ما يعزز مكانتها كشركة طاقة رائدة في السوق العالمية، فيما ستسهم جهودها لزيادة التداول الحر على أسهمها، إلى جانب استثماراتها الاستراتيجية المتنامية، في دعم هدفها طويل الأجل المتمثل في تعزيز وزيادة عوائد المساهمين.
 

المصدر: وام
الأسواق الناشئة
أدنوك للغاز
مورغان ستانلي
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