703 ملايين جنيه أرباح بلتون القابضة بنهاية الربع الأول





القاهرة (الاتحاد) أعلنت شركة بلتون القابضة تسجيل 703 ملايين جنيه صافي أرباح للربع الأول من 2025، بمعدل 1.4 ضعف عن العام السابق، وتحقيق إيرادات قياسية مجمعة بقيمة 2.8 مليار جنيه، بنمو 2.1 ضعف عن العام السابق. وأظهرت البيانات المالية التي أعلنتها الشركة ارتفاع إجمالي المحفظة الائتمانية غير المصرفية للمجموعة إلى 30.2 مليار جنيه بنهاية الربع الأول، وهو ارتفاع بمعدل 2.1 ضعف عن العام السابق. وأوضحت داليا خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، أن النتائج المالية التي حققتها الشركة تعكس نجاح استراتيجية النمو التي تتبناها الإدارة، والتي ترتكز على نموذج عمل قائم على علوم البيانات والإسراع من وتيرة التحول الرقمي، وتبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتوسع الجغرافي في الأسواق التي تمتلك أسس النمو القوية. كما أشارت خورشيد إلى أن نجاح بلتون في إتمام ثاني عملية لزيادة رأسمالها بقيمة 10.5 مليار جنيه في أبريل 2025 يعكس ثقة المساهمين في استراتيجية الشركة، ويعزز من قدرتها على مواصلة ترسيخ مكانتها الرائدة وتسريع وتيرة النمو، والتوسع الجغرافي في الأسواق المستهدفة.ووفقاً للبيانات، واصلت منصة الأنشطة المالية غير المصرفية أداءها القوي، حيث سجلت إيرادات التشغيل 2.3 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 2.2 ضعف الربع الأول من العام السابق، وجاء ذلك بفضل إطلاق منتجات جديدة ونمو الحصص السوقية لأنشطة التأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل العقاري، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر، ورأس المال المخاطر، إضافةً إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تم إطلاقها العام الماضي. وحققت منصة بنك الاستثمار إيرادات تشغيل بقيمة 531 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، حيث ارتفعت بمعدل 2.2 ضعف عن العام السابق. وتأتي تلك النتائج بفضل الأداء القوي لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات، الذي ارتفعت إيراداته بمعدل 6.7 ضعف عن العام السابق، كما شهدت أنشطة الوساطة في الأوراق المالية وإدارة الأصول نمواً قوياً، حيث ساهم القطاعان بنسبة 50% في إيرادات التشغيل لمنصة بنك الاستثمار.