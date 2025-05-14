256 مليون درهم أرباح «لولو للتجزئة» للربع الأول بنمو 15.8%

أبوظبي (الاتحاد)

سجّلت شركة لولو للتجزئة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، صافي أرباح للربع الأول من العام 2025 بلغ 256 مليون درهم، بارتفاع نسبته 15.8%، على أساس سنوي، مع هامش ربح صافٍ بلغت نسبته 3.4%، بزيادة قدرها 25 نقطة أساس مقارنة بالربع الأول من عام 2024. وأظهرت النتائج المالية للشركة للفترة المنتهية في 31 مارس 2025، ارتفاع إيرادات الربع الأول لعام 2025 ما قيمته 7.7 مليار درهم (2.1 مليار دولار)، بمعدل نمو سنوي قدره 7.3%، وذلك نتيجة ارتفاع المبيعات السنوي على أساس المثل بالمثل بنسبة 3.6%، مدفوعاً بالأداء القوي خلال شهر رمضان، ونمو حجم المبيعات في فئات منتجات معينة.وبلغت الأرباح قبل الضرائب والفوائد والاستهلاك والإطفاء 795.7 مليون درهم (214.1 مليون دولار)، بارتفاع سنوي قدره 6.4%، في حين استقر هامش الأرباح قبل الضرائب والفوائد والاستهلاك والإطفاء عند 10.3%، وذلك مقارنة بالربع الأول من عام 2024. وقال سيفي روباوالا، الرئيس التنفيذي لشركة لولو للتجزئة: «يسرنا أن نعلن عن تحقيق نمو قوي في الربع الأول من هذا العام، حيث ارتفعت الإيرادات السنوية بنسبة 7.3%. ويعزى هذا النمو إلى عاملين رئيسيين هما: نمو المبيعات على أساس المثل بالمثل، والذي عزّزه الأداء القوي خلال شهر رمضان المبارك، وبرنامجنا الطموح لتوسيع شبكة المتاجر. وقد حققنا تقدماً جيداً في هذا البرنامج، حيث افتتحنا خمسة متاجر في الربع الأول، بما يتماشى مع هدفنا المتمثل في افتتاح 20 متجراً بحلول عام 2025. وشهد الربع الأول أيضاً إحراز شركة لولو للتجزئة تقدماً ملحوظاً في تنفيذ استراتيجية النمو الشاملة، مدعومة بالأداء القوي لمبيعات العلامة التجارية الخاصة والتجارة الإلكترونية، اللتين تظلان من الركائز الأساسية لاستراتيجيتنا». وأضاف: «بالنظر إلى المستقبل، نتوقع الحفاظ على زخم النمو القوي الذي نحققه، وذلك من خلال مواصلة التركيز على مبادرات متعددة ضمن ركائزنا الأربع الأساسية. وتشمل هذه المبادرات تعزيز النمو في شبكة المتاجر الحالية، وافتتاح متاجر جديدة، وتحسين الكفاءات التشغيلية، وتحقيق مزيد من التوسع من خلال تطوير منتجات العلامة التجارية الخاصة وعروض التجارة الإلكترونية. بشكل عام، نحن راضون عن الأداء الذي تحقق في الربع الأول، والذي يمثل بداية واعدة لعام 2025. ونتطلع بثقة إلى مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا خلال الفترة المتبقية من العام». الملخص المالي وحققت لولو للتجزئة نمواً في الإيرادات في جميع القطاعات خلال الربع الأول من عام 2025، مع تسجيل أداء متميز بشكل خاص في كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، أكبر أسواق شركة لولو للتجزئة، شهدت الإيرادات نمواً بنسبة 5.2% على أساس سنوي، مدفوعاً بشكل رئيسي بالأداء المتميز في قطاع الأطعمة الطازجة، الذي حقق نمواً بلغ 15.6% على أساس سنوي. وقد دعم ذلك أيضاً مبيعات قوية للتجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي شهدت نمواً قوياً، حيث ارتفعت بنسبة 40.1% على أساس سنوي، مدعومة بزيادة المبيعات عبر منصات التجميع. ارتفعت الإيرادات بنسبة 10.3% على أساس سنوي في المملكة العربية السعودية، ويُعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى افتتاح متاجر جديدة في آخر 12 شهراً ونمو قوي على أساس المثل بالمثل. وحققت الأسواق الرئيسية الأخرى أيضاً نتائج قوية في الربع الأول من عام 2025، حيث ارتفعت الإيرادات في سلطنة عمان بنسبة 7.8% على أساس سنوي نتيجة للنمو القوي في فئة الأجهزة الكهربائية، وارتفعت في قطر بنسبة 6.7% على أساس سنوي بعد فترة مبيعات قوية خلال موسم المهرجانات، في حين ارتفعت الإيرادات في الكويت بنسبة 4.8% على أساس سنوي، حيث ساهمت مبيعات محلات السوبر ماركت بحوالي 50% من النمو الإجمالي في المنطقة، مدعومة أيضاً بارتفاع قوي في مبيعات التجارة الإلكترونية. الميزانية العمومية انخفض صافي الدين إلى 2.3 مليار دولار خلال الربع المالي، حيث انخفضت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الضرائب والفوائد والاستهلاك والإطفاء من 3.2 ضعف في ديسمبر 2024 إلى 2.9 ضعف في نهاية الربع الأول من عام 2025. انخفضت الرافعة المالية من 1.3 ضعف إلى 0.9 ضعف خلال تلك الفترة، وذلك على أساس استثناء التزامات الإيجار. وافتتحت شركة لولو للتجزئة خلال الربع الأول من عام 2025 مركزين تجاريين كبيرين وثلاثة متاجر سريعة، مما أضاف مساحة بيع بالتجزئة تبلغ 22,339 متراً مربعاً خلال الفترة، وبالتالي ارتفعت المساحة الإجمالية للبيع بالتجزئة لدى الشركة بنسبة 2% لتصل إلى 1.34 مليون متر مربع، كما في نهاية الربع الأول من عام 2025.