2.2 مليار درهم إيرادات «إمستيل» خلال الربع الأول



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «إمستيل»، اليوم نتائجها المالية للربع الأول من عام 2025، حيث سجلت إيرادات بلغت 2.2 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 1%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 266 مليون درهم، بهامش ربح قدره 12.3%، مقارنة بـ 13.7% في الربع الأول من عام 2024، فيما أسهمت وحدة «حديد الإمارات» بإيرادات قدرها 1.96 مليار درهم.

وحققت العمليات التشغيلية للمجموعة أداء قوياً خلال الفترة، إذ ارتفع حجم إنتاج المنتجات النهائية من الحديد بنسبة 17% مقارنةً بالعام السابق، بينما ارتفعت بنسبة 21% على أساس سنوي لتصل إلى 811 ألف طن، مدعومةً باستمرار زخم قطاع الإنشاءات في دولة الإمارات والمكانة الراسخة للمجموعة في السوق.

وبلغت مبيعات المنتجات شبه النهائية «البيليت» نحو 100 ألف طن، في حين أسهم الطلب القوي خلال الربع الأول من عام 2025، إلى جانب رفع كفاءة استغلال الطاقة الإنتاجية، في تحويل كامل الكميات المنتجة إلى منتجات نهائية لتلبية احتياجات العملاء، كما سجلت مبيعات «أسمنت الإمارات» نمواً بنسبة 17% على أساس سنوي.

وحققت وحدة «أسمنت الإمارات» إيرادات بقيمة 205 ملايين درهم، وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 40 مليون درهم، ويُدرج قطاع الأنابيب والأصول الأخرى ضمن هذا القسم تحت بند الأصول المحتفظ بها لغرض البيع، في إطار عملية التخارج الجارية، حيث أسهم هذا القطاع بإيرادات قدرها 45 مليون درهم.

واعتبارًا من 31 مارس 2025، حافظت المجموعة على قوة السيولة، مع رصيد نقدي متاح بلغ 881 مليون درهم، مقارنة بـ 823 مليون درهم في 31 ديسمبر 2024.

وأطلقت المجموعة برنامجًا لتطوير الأصول بقيمة 625 مليون درهم، يهدف إلى تعزيز قدراتها الإنتاجية وتوسيع محفظة منتجاتها من حلول الحديد عالية القوة والقيمة الصناعية، كما أعلنت عن إستراتيجيتها الشاملة لإزالة الكربون، التي تهدف إلى خفض الانبعاثات الحرارية بنسبة 40% في وحدة أعمال الحديد، وبنسبة 30% في وحدة أعمال الأسمنت بحلول عام 2030، تمهيدًا لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

ووقّعت المجموعة اتفاقيات إستراتيجية مع كل من شركة «حفيت للقطارات» وشركة «تنمية معادن عمان - MDO»، بهدف تمكين النقل المستدام عبر الحدود لما يصل إلى 4.2 مليون طن سنوياً من المواد الخام من سلطنة عمان إلى دولة الإمارات.

كما أبرمت المجموعة شراكة مع شركة «Yellow Door Energy» لتطوير أكبر مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية الصناعية على أسطح المباني في دولة الإمارات، من خلال تركيب قدرات توليدية تبلغ 31.5 ميجاوات على أسطح 40 منشأة صناعية في مدينة أبوظبي الصناعية 1، ومن المقرر تشغيل المشروع بالكامل بحلول عام 2026.