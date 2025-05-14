2.5 مليار درهم إيرادات «فيرتيغلوب» للربع الأول من 2025

أبوظبي (الاتحاد)





أعلنت شركة «فيرتيغلوب»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بلوغ صافي الربح المعدل العائد للمساهمين في الربع الأول من العام 2025، نحو 268 مليون درهم (71 مليون دولار)، بارتفاع 74% على أساس ربع سنوي. ووفقاً لنتائج الشركة للربع الأول من العام 2025، ارتفعت الإيرادات إلى 2.55 مليار درهم (695 مليون دولار)، بنمو 26% على أساس سنوي و49% على أساس ربع سنوي، مقارنةً بالربع الأخير من عام 2024، فيما وصلت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى نحو 940 مليون درهم (261 مليون دولار)، بزيادة 45% على أساس سنوي و65% على أساس ربع سنوي. وحققت فيرتيغلوب، أكبر مصدر بحري في العالم لليوريا والأمونيا معاً، وأكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نمواً قوياً مدفوعاً بارتفاع ملحوظ في أحجام المبيعات، بدعم من تحسينات الكفاءة التشغيلية، وقرار تأجيل بعض الشحنات الاستراتيجية التي كانت مجدولة للربع الأخير من عام 2024 وارتفاع أسعار اليوريا. ووصلت الكفاءة التشغيلية في الربع الأول من عام 2025 إلى مستويات قياسية في معظم مصانع الإنتاج، مدفوعة بتنفيذ المرحلة الأولى من المراحل المدرجة من خطة تحسين التصنيع التي اكتملت الآن بنسبة 80%. وأفادت الشركة أن صافي الربح المعدل العائد للمساهمين بلغ نحو 268 مليون درهم (73 مليون دولار) (-24% على أساس سنوي 2 و+74% على أساس ربع سنوي). استراتيجية النمو تهدف «استراتيجية النمو 2030» إلى تحويل «فيرتيغلوب» إلى شركة عالمية رائدة ومتكاملة في مجالها، تتميز بمكانة رائدة للمساهمة في تحقيق الانتقال في قطاع الطاقة، بالتزامن مع تسجيل أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة تزيد على مليار دولار أميركي. وقال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرتيغلوب: «يسرنا أن نعلن عن نتائجنا القوية للربع الأول من عام 2025، المدفوعة بقوة الكفاءة التشغيلية وظروف السوق الداعمة. وأتوجه بالشكر إلى فريقنا المتميز على التزامهم الراسخ بتطبيق أعلى معايير السلامة في الربع الأول من عام 2025، حيث قام الفريق بإنجاز مهم تمثل في تحقيق 10 ملايين ساعة عمل آمنة و14 شهراً دون أي حوادث قابلة للتسجيل، ولا يزال تركيزنا منصباً على مواصلة هذا الأداء القوي وتطويره، انطلاقاً من التزامنا الراسخ بتوفير بيئة عمل خالية من الإصابات. وفي الجانب التشغيلي، حققنا زيادة بنسبة 7% في أحجام مبيعات منتجات الشركة، مقارنة بالربع الأول من عام 2024، و31% مقارنة بالربع الأخير من عام 2024، مدفوعة بالقرار الاستراتيجي لتأجيل الشحنات من الربع الأخير من عام 2024 للاستفادة من تحسن ظروف السوق، إضافة إلى تحسين معدلات الكفاءة التشغيلية، ما يؤكد نجاحنا في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تحسين التصنيع التي تهدف إلى رفع كفاءة استهلاك الطاقة والإنتاج». وأضاف: «بفضل الدعم الاستراتيجي من «أدنوك»، بدأت شركة «فيرتيغلوب» تنفيذ المرحلة التالية من استراتيجيتها للنمو 2030، لتتحول إلى شركة رائدة عالمياً في مجال منتجات النيتروجين المتكاملة، مع تحقيق أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة تزيد على مليار دولار أميركي بحلول عام 2030 من خلال أربع ركائز استراتيجية. وتتماشى استراتيجيتنا مع ضرورة تلبية متطلبات الأمن الغذائي العالمي، مع ضمان استفادتنا من النمو الكبير الناشئ عن الانتقال في قطاع الطاقة». وتابع: «توفر استراتيجيتنا المُحدّثة رؤيةً واضحةً لتحقيق التميز التشغيلي المستدام وريادة التكلفة. وتلتزم «فيرتيغلوب» اليوم بمبادرات جديدة لتعزيز القيمة، وذلك بعد تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج تحسين التكاليف واستكمال 80% من المرحلة الأولى من خطة تحسين التصنيع. وتشمل هذه المبادرات المرحلة الثانية من برنامج تحسين التكاليف، بهدف تحقيق وفورات سنوية بقيمة 35 مليون دولار أميركي من التكاليف التشغيلية بنهاية عام 2027، إضافة إلى المرحلة الثانية من خطة تحسين التصنيع، التي تهدف إلى تحقيق زيادة في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 80 مليون دولار أميركي خلال الفترة الزمنية نفسها. ويصل إجمالي الزيادة المتوقع تحقيقها في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك [2] بنهاية عام 2027، من خلال هذه المبادرات، إلى 165-175 مليون دولار أميركي 3». وأشار: «تسعى شركة «فيرتيغلوب» إلى توسيع حضورها الاستراتيجي في الأسواق ذات العائدات الصافية المرتفعة، حيث إنه من المتوقع أن يسهم هذا التوسع للشركة في هذه الأسواق بزيادة تراكمية في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 30-45 مليون دولار بحلول عام 2030. وتتماشى عملية الاستحواذ الأخيرة على أصول التوزيع التابعة لشركة «ونجفو» أستراليا المحدودة مع نهج «فيرتيغلوب»، ما يُعزز حضورها وأسعار منتجاتها في الأسواق الرئيسية. وأضاف: «تعمل «فيرتيغلوب» أيضاً على تطوير محفظة منتجاتها المستدامة ذات هامش الربح الأعلى، بما في ذلك سائل عادم الديزل واليوريا مع المثبطات، والتي من المتوقع أن تُحقق أرباحاً سنوية إضافية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 75 - 100 مليون دولار بحلول عام 2030». وتابع: «يسرنا إتمام تجاربنا بناجح في مصنع الشركة قي دولة جمهورية مصر العربية لإنتاج اليوريا عالية النقاء، المخصصة لقطاع السيارات، باستخدام أعلي التقنيات الحديثة، بما يمكننا من تأسيس سلسلة توريدات متكاملة لسائل عادم الديزل، من خلال إبرام اتفاقية مع مجموعة دي إف لتسويق المنتج في الأسواق الأوروبية. وتؤكد هذه الشراكات التزامنا بالتوسع في المنتجات المستدامة ذات القيمة الأعلى، ونتوقع المزيد من فرص التوزيع في مناطق جغرافية أخرى».