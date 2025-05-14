133.3 مليون درهم أرباح «أبوظبي الوطنية للتأمين» في الربع الأول



أبوظبي (الاتحاد)

حققت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، في الربع الأول من عام 2025، صافي أرباح قبل الضرائب بلغ 133.3 مليون درهم، بمعدل نمو 19.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وذلك نتيجة للأداء القوي في مجالي الاكتتاب والاستثمار.

وكانت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، قد أتمت بنجاح عملية دمج شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية بعد الاستحواذ على 51% من أسهمها، وهي تعمل اليوم تحت اسمها الجديد شركة متكاملة للتأمين.

وأسهم هذا الإنجاز في دعم استراتيجية التوسع الإقليمي التي تقودها شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، وفي تعزيز حضورها القوي في السوق السعودي، وترسيخ دورها فاعلاً رئيساً في تطوير قطاع التأمين على المدى البعيد في المنطقة، فيما سيتم دمج أداء شركة متكاملة للتأمين بالكامل في النتائج المالية للمجموعة، اعتباراً من تاريخ نفاذ الاستحواذ.

وقال الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، إن الشركة بدأت عام 2025 بأداء متميز بعد الإنجازات القوية التي حققتها في عام 2024 من حيث القدرة على تحقيق النمو الثابت لمختلف قطاعاتها الرئيسة، مع الحفاظ على الانضباط اللازم في عمليات الاكتتاب، ما يظهر قدرتها المستمرة على التكيف والنمو على الرغم من ضغوط الاقتصاد الكلي وظروف السوق المتغيرة.

وأضاف أن عمليات التوسع الإستراتيجية التي نفذتها الشركة في المملكة العربية السعودية مؤخراً، أكدت على طموحاتها بأن تصبح الفاعل الرئيسي في قطاع التأمين في المنطقة.

من جانبه، قال شارالامبوس ميلوناس، الرئيس التنفيذي للشركة، إنها حققت نتائج مالية قوية مع بداية العام، مدعومةً بمرونة الاكتتاب والانضباط في إدارة التكاليف والتنفيذ الناجح لجهود التوسع الإستراتيجية.