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اقتصاد

109 ملايين درهم أرباح «الأنصاري» بنمو 10%

أحد فروع «الأنصاري للصرافة»
14 مايو 2025 16:30

 
دبي (الاتحاد)
ارتفع صافي أرباح «الأنصاري للخدمات المالية» المدرجة في سوق دبي المالي، بنسبة 10% على أساس سنوي ليصل إلى نحو 109 ملايين درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 98.7 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 7% على أساس سنوي، ليصل إلى 294 مليون درهم مدفوعاً بالزيادة المُسجَّلة في جميع مسارات الأعمال.
وارتفعت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 13% على أساس سنوي، لتصل إلى 138 مليون درهم مع هامش أرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 46.8% بسبب الزيادة في الدخل التشغيلي.
وارتفع إجمالي عدد المعاملات بنسبة 1% على أساس سنوي ليصل إلى 12.5 مليون معاملة، فيما سجلت قيمة مبيعات العملات الأجنبية زيادة بنسبة 6% على أساس سنوي لتصل إلى 22 مليار درهم.
وزادت أعداد المعاملات عبر القنوات الرقمية للمجموعة بنسبة 16% على أساس سنوي، لتمثل ما نسبته 24% من إجمالي معاملات التحويلات المالية الصادرة. وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية، إن المجموعة تمكّنت على الرغم من التحديات الجيوسياسية المستمرة، من تحقيق نمو قوي في قطاعاتها الرئيسية، بفضل التنفيذ المنضبط للاستراتيجيات والتركيز الراسخ على تجربة العملاء.
من جانبه، قال محمد بيطار، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة إن من أهم إنجازاتها الإتمام الناجح لعملية الاستحواذ على مجموعة «بي إف سي» القابضة، وهو ما يمثل خطوة كبيرة في استراتيجيتها للنمو الإقليمي، لافتاً إلى أن «الأنصاري» بصدد إطلاق محفظتها الرقمية.

 

الأنصاري للصرافة
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