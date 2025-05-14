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إدراج «سالك» في مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» للإمارات

إدراج «سالك» في مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» للإمارات
14 مايو 2025 16:32

 
دبي (الاتحاد)
أعلنت شركة سالك، عن إدراجها في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» المحلي لدولة الإمارات وفقاً للإعلان الصادر عن المؤشر في 13 مايو الماضي.
ويُعتبر المؤشر معياراً مهماً يعتمد عليه المستثمرون العالميون لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية في الأسواق الناشئة.
ووفق شركة سالك يأتي الإدراج في مؤشر «إم إس سي آي» لدولة الإمارات في أعقاب تنفيذ استراتيجيتها المحدّثة عام 2024.
ويدعم الإدراج في المؤشر زيادة السيولة لأسهم الشركة وجذب المزيد من المستثمرين المؤسسيين الإقليميين والعالميين والمتتبعين للمؤشرات، بما في ذلك المستثمرون الذين يستهدفون أسهم الأسواق الناشئة. 

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وقال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة سالك: يمنح مؤشر «إم إس سي آي - MSCI» لدولة الإمارات المستثمرين العالميين نافذةً استثمارية واسعة على سوق الأسهم المزدهر في الدولة، مما يتيح لهم الاستفادة من فرص النمو المتاحة. لذا يُسعدنا إدراج «سالك» في هذا المؤشر، ونشكر مستثمرينا على ثقتهم الكبيرة بنجاح وجاذبية أسهمنا، ونعتبر هذه الخطوة دليلاً ملموساً على قوة أداء شركتنا وإنجازاتها الاستراتيجية منذ إدراجها في سوق دبي المالي، وخاصة على صعيد قوة نموذج أعمالها، وأدائها المالي المتميز.

سالك
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