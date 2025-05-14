«غرف دبي» تنظم ورشتي عمل حول اتفاقيات المساهمين والمعاملات الضريبية



دبي (الاتحاد)

نظمت غرف دبي، ورشتين قانونيتين بهدف تعريف الشركات بإجراءات اتفاقيات المساهمين، إلى جانب المعاملات الضريبية، وأهمية المشاركة في مجالس المتعاملين التي تنظمها الهيئة الاتحادية للضرائب، وذلك بحضور 70 من ممثلي القطاع الخاص من القطاعات المختلفة.

وتمحورت الورشة الأولى، التي تم تنظيمها بالتعاون مع مكتب كليفورد تشانس، حول الاعتبارات الرئيسية لاتفاقيات المساهمين، وتناولت تعقيدات الهيكلة، والحوكمة، وحماية المستثمرين، وآثار الاستثمارات الدولية ضمن اتفاقيات المساهمين.

واكتسب المشاركون، من خلال الورشة الأولى، فهماً شاملاً لأفضل الممارسات والعناصر الأساسية للتفاوض على هذه الاتفاقيات وتنفيذها، إذ غطت موضوعات عدة مثل مراحل عمليات الاستثمار، ودور اتفاقيات المساهمين، وعناصرها الأساسية، وهيكلة المشاريع المشتركة، والحوكمة والمسائل المحجوزة، وبنود المدة والإنهاء، وعدم المنافسة، والتعاقدات ذات البنود الحصرية، بالإضافة إلى الاعتبارات المتعلقة بمكافحة الاحتكار، والاستثمار الأجنبي المباشر، والضرائب، والعقوبات، ومراقبة الصادرات.

وركزت الورشة الثانية التي نظمت بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، على تعريف الشركات بأهمية المشاركة في مجالس المتعاملين التي تنظمها الهيئة ضمن إطار مبادرة مجالس المتعاملين، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات بهدف الارتقاء بمستوى جودة الخدمات الحكومية، عبر إشراك المتعاملين في تصميم تجربة مبتكرة بناءً على أفكارهم ورؤاهم.

كما اكتسب المشاركون في هذه الورشة رؤىً قيمة حول عملية تقديم طلبات إعادة النظر في القرارات الضريبية، وطلبات الإعفاء من الغرامات الإدارية أو خطط تقسيطها، كما قدموا اقتراحاتهم وتوصياتهم خلال الفعالية.