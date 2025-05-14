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اقتصاد

«عقاري الشارقة» و«الإمارات الإسلامي» يفعّلان خدمات الرهن إلكترونياَ

«عقاري الشارقة» و«الإمارات الإسلامي» يفعّلان خدمات الرهن إلكترونياَ
14 مايو 2025 16:36


الشارقة (الاتحاد)
وقّعت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة مذكرة تعاون مع الإمارات الإسلامي، بهدف تفعيل الربط الإلكتروني المباشر بين الجانبين، وذلك ضمن استراتيجية الدائرة الرامية إلى رقمنة خدماتها، ورفع كفاءة إجراءات التسجيل والتمويل العقاري، بما يواكب توجهات حكومة الشارقة في التحول الرقمي وتقديم خدمات ذكية ومترابطة.
وقّع المذكرة عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، وفريد الملا، الرئيس التنفيذي في الإمارات الإسلامي، بحضور عدد من مديري الإدارات والمسؤولين من الطرفين.
وتُمثل المذكرة خطوة متقدمة على طريق تبسيط الإجراءات وتيسير المعاملات العقارية المرتبطة بالخدمات المصرفية، وذلك بغرض تقديم خدمات الرهن (الرهونات) والقيام بكافة الإجراءات المطلوبة، والتي تشمل - على سبيل المثال لا الحصر - تسجيل عقود الرهن وتعديلها وإلغاءها وفك الرهن.
وتتيح المذكرة للإمارات الإسلامي استخدام النظام الإلكتروني للدائرة، بما يُمكنه من إجراء معاملات الاستعلام والتحقق والمطابقة إلكترونياً وفق الأدوار والصلاحيات الممنوحة له، ووفقاً للضوابط التشريعية المعمول بها، كما سيتم اعتماد آلية الربط الإلكتروني باستخدام أحدث بروتوكولات التشفير وأعلى معايير حماية البيانات، بما يضمن سرية وسلامة المعلومات المتبادلة دون الحاجة إلى حضور فعلي، وهو ما يسهم في تقليص الوقت والجهد على المتعاملين، ويعزز دقة وجودة العمليات.
وقال عبدالعزيز ألشامسي: تأتي هذه الشراكة في إطار مساعينا الدائمة لتطوير بيئة الأعمال العقارية في الإمارة، وتحقيق مستوى عالٍ من التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية، بما يدعم جودة الحياة ويعزز سهولة ممارسة الأعمال في الشارقة. كما أن تمكين البنوك من الوصول المباشر إلى النظام الإلكتروني للدائرة، بما يتعلق بمعاملات الرهن والخدمات الرقمية، يعكس التزامنا بتقديم خدمات قائمة على الشفافية، والدقة، وسرعة الإنجاز.
من جانبه قال فريد الملا: يفخر الإمارات الإسلامي بتعاونه مع دائرة التسجيل العقاري بالشارقة في هذه المبادرة المهمة التي تهدف إلى تبسيط خدمات التمويل العقاري. ويؤكد هذا التعاون التزامنا بالبقاء في طليعة قيادة جهود الابتكار الرقمي لتعزيز تجارب المتعاملين. وتماشياً مع رؤيتنا الرامية إلى أن نكون المصرف الأكثر ابتكاراً والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لمتعاملينا وموظفينا ومجتمعاتنا، سيواصل الإمارات الإسلامي بناء شراكات استراتيجية لتقديم منتجات مبتكرة تسهم في تعزيز تجربة المتعاملين.
وتعد هذه المذكرة امتداداً لجهود الدائرة في تعزيز البنية الرقمية لأنظمتها، وتمكين شركائها من الاستفادة من خدماتها عن بُعد، تحقيقاً لرؤية الشارقة في تطوير العمل الحكومي الذكي، وتحفيز النمو الاقتصادي والعقاري من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص.

دائرة التسجيل العقاري بالشارقة
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