«غرفة رأس الخيمة» تبحث سُبُل التعاون التجاري مع قنصل عام بنجلاديش

رأس الخيمة (الاتحاد)

بحثت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة مع قنصلية جمهورية بنجلاديش بالدولة مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين إمارة رأس الخيمة وجمهورية بنجلاديش، وسُبُل تحقيق شراكات ثنائية متميزة تخدم العلاقات المتنامية، وتسهم في إيجاد فرص ومجالات استثمارية جديدة.

جاء ذلك خلال لقاء محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة ومحمد راشد جمعان، قنصل عام جمهورية بنجلاديش الشعبية في دبي والإمارات الشمالية بمقر الغرفة، بحضور الدكتور أحمد الشميلي مدير عام الغرفة بالوكالة، والملحق التجاري، وسكرتير أول القنصلية.

ورحب النعيمي بالوفد البنجلاديشي، مؤكداً التزام الغرفة بتقديم منظومة دعم حديثة للشركات والمستثمرين القادمين من بنجلاديش، بهدف تمكينهم من تنمية أعمالهم وتحقيق النجاح المستدام.

وأثنى محمد النعيمي على العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط الإمارات وبنجلاديش الصديقة، والمدفوعة بالرغبة المشتركة للارتقاء بالتعاون الثنائي في العديد من المجالات، لاسيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري.

كما استعرض محمد مصبح النعيمي وقنصل جمهورية بنجلاديش آفاق التعاون وضرورات تطويرها بما يصبُّ في مصلحة الجانبين وتطوير العلاقات بين أصحاب الأعمال وزيادة اللقاءات والزيارات المشتركة.

وتطرق قنصل عام جمهورية بنجلاديش إلى فكرة إنشاء مجلس أعمال بنجلاديش بإمارة رأس الخيمة، على غرار مجالس الأع