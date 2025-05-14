«كهرباء دبي» تنضم إلى مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة



دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «إم إس سي آي»، وهي من أبرز المؤسسات العالمية المتخصّصة في توفير الأدوات والخدمات الداعمة لاتخاذ القرار للمستثمرين العالميين، عن إدراج هيئة كهرباء ومياه دبي، ضمن مؤشر «إم إس سي آي» العالمي للأسواق الناشئة، وذلك اعتباراً من وقت إغلاق السوق بتاريخ 30 مايو 2025.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نلتزم في هيئة كهرباء ومياه دبي بأن نكون مؤسسة مبتكرة ومستدامة مستلهمين رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وبتوجيهاتهم ودعمهم، نفخر بأن هيئة كهرباء ومياه دبي أكبر شركة مدرجة في سوق دبي المالي، بقيمة سوقية تتجاوز 130 مليار درهم.

وأضاف معالي الطاير: يُمثل انضمامنا إلى مؤشر «إم. إس. سي. آي» العالمي للأسواق الناشئة إنجازاً مهماً في مسيرة هيئة كهرباء ومياه دبي كشركة مساهمة عامة، ويعزّز مكانتنا الراسخة بين المستثمرين العالميين، وتضع هذه الإضافة الهيئة ضمن مجموعة مختارة من شركات الأسواق الناشئة، التي يسعى إليها المستثمرون في مختلف أنحاء العالم لما تتمتع به من استقرار ونطاق أعمال واسع وتوقعات نمو مستدامة.

ويُعد مؤشر «إم. إس. سي. آي» العالمي للأسواق الناشئة معياراً عالمياً رائداً، يوفّر تمثيلاً للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة والمتوسطة في 24 سوقاً ناشئة، بما في ذلك الصين، والهند، والبرازيل، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة. ويضم المؤشر أكثر من 1400 شركة، تصل القيمة الإجمالية لأصولها إلى نحو 7 تريليونات.

وتُعد هيئة كهرباء ومياه دبي واحدة من الشركات الإماراتية التي تم إدراجها في المؤشر خلال المراجعة الدورية، ما يعكس الأهمية المتزايدة لأسواق رأس المال في دولة الإمارات، واهتمام المستثمرين العالميين المتصاعد بأصول البنية التحتية المستقرة والمُدرّة للدخل في المنطقة.

وبعد الإضافة إلى المؤشر من المتوقع أن تستفيد من زيادة مستوى الظهور العالمي، وتحسّن سيولة التداول، فضلاً عن التدفقات الرأسمالية غير النشطة من منتجات الاستثمار المرتبطة بالمؤشر.