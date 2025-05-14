«كيزاد» شريك تمكين الدورة الرابعة لـ«اصنع في الإمارات 2025»



أبوظبي (الاتحاد)

أكدت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، مشاركتها كشريك تمكين في الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، الحدث الصناعي الأبرز على مستوى الدولة، والذي يمثل مبادرة وطنية رائدة تقود مسيرة تحول دولة الإمارات إلى مركز صناعي عالمي.

وتقام فعاليات الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، التي تستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وتنظمها مجموعة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض بالتعاون مع وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار، وأدنوك في الفترة من 19 إلى 22 مايو الجاري في مركز «أدنيك» أبوظبي.

وتُسخّر مجموعة كيزاد خبرتها الممتدة لعقود في تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية، إلى جانب نهجها القائم على الابتكار واستشراف المستقبل لدفع جهود التنمية الصناعية في الدولة.

وتُشرف المجموعة على تطوير وإدارة 12 منطقة اقتصادية متكاملة تمتدّ على مساحة 550 كيلومتراً مربعاً، وتعمل ضمن منظومة متطورة قائمة على التكامل بين عمل المناطق الاقتصادية والموانئ مدعومة بشبكة نقل متعددة الوسائط تشمل الطرق والموانئ والمطارات والسكك الحديدية.

وبفضل موقعها الاستراتيجي، تمنح كيزاد المستثمرين ميزة الربط المباشر بطرق التجارة العالمية، ما يجعلها مركزاً حيوياً لاستقطاب المصنعين المحليين والدوليين وتمكينهم من تأسيس وتوسيع عملياتهم في أبوظبي.

وتؤكد مشاركة مجموعة كيزاد شريك تمكين في «اصنع في الإمارات» على الزخم المتزايد الذي يحققه الحدث بوصفه منصة وطنية فاعلة في تعزيز الشراكات الاستراتيجية، والنهوض بالتقنيات المتقدمة، وإتاحة فرص استثمار مجدية في القطاعات ذات الأولوية.

وتنسجم هذه المشاركة مع الأهداف الطموحة للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات «مشروع 300 مليار»، ورؤية أبوظبي الرامية إلى تحقيق تنويع اقتصادي مستدام عن طريق الابتكار والاستدامة.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك إن المجموعة تؤكد دورها المحوري في تمكين القطاعات الاستراتيجية ودفع الرؤية الصناعية لدولة الإمارات، بتنظيمها الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، الذي يشهد نمواً متزايداً في حجمه وطموحاته يُضاف إلى ذلك، فإن تعاوننا مع مجموعة كيزاد، بما تقدمه من خبرات قيمة في البنية التحتية والخدمات اللوجستية، يعزّز بشكل كبير قدرة الحدث على استقطاب الاستثمارات ودعم نمو قطاع التصنيع.

من ناحيته قال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي للمدن الاقتصادية والمناطق الحرة في مجموعة موانئ أبوظبي إن جهود مجموعة كيزاد تستند إلى رؤية أبوظبي لاقتصاد متنوّع يرتكز على التكنولوجيا المتقدمة والتنمية الصناعية المستدامة، ونؤكد التزامنا بدعم عمليات التصنيع عبر مختلف القطاعات، وتمكين الشركات من التوسع وتحقيق الحضور القوي في الأسواق، محلياً ودولياً.

وتُواصل الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات» تعزيز دورها المحوري في جمع قادة الصناعة والمبتكرين والمستثمرين وصنَّاع السياسات تحت مظلة واحدة، بهدف تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات. ومع انضمام مجموعة كيزاد شريكاً فاعلاً، تعزّز المنصة قوتها بشريك استراتيجي آخر يتقاسم الرؤية والالتزام ببناء صناعات مرنة ومستقبلية، انطلاقاً من إمارة أبوظبي.