«غرفة عجمان» تستعرض الفرص الواعدة بالإمارة خلال قمة الاستثمار الأميركية

ميريلاند (وام)

أكد الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، أن الغرفة تواصل جهودها لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز برامج الترويج لفرص الاستثمارات في الإمارة وتطوير شبكات العلاقات الدولية وتنشيط حركة التجارة البينية، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة مركزاً جاذباً للأعمال والاستثمار وتحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2030.

وأوضح في تصريحات له أن مشاركة الغرفة في قمة الاستثمار في الولايات المتحدة الأميركية «SELECTUSA» المقامة حالياً في ناشيونال هاربور بولاية ميريلاند بمشاركة 5000 شخصية يمثلون مجموعة كبيرة من دول العالم خطوة مهمة نحو استكشاف فرص استثمارية جديدة، وتعزيز حضور إمارة عجمان على الساحة الاقتصادية العالمية.

وقال إن المشاركة تهدف إلى بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات وشركات أميركية وعالمية، وتسليط الضوء على القطاعات الواعدة في الإمارة، مثل قطاعات ـ الصناعة، الطاقة، التعليم، الصحة، السياحة، الابتكار، الذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة، والبناء والتشييد وغيرها من القطاعات.

وأكد حرص غرفة عجمان على استثمار مشاركتها في قمة الاستثمار من خلال عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع ممثلي المؤسسات الاستثمارية والشركات الدولية، بهدف بناء جسور من التعاون واستكشاف فرص الشراكة، إلى جانب سعي الغرفة إلى المشاركة في الجلسات المتخصصة التي تطرح أحدث الاتجاهات والتجارب العالمية في مجالات الاستثمار.

وتشارك غرفة عجمان ضمن وفد دولة الإمارات في قمة الاستثمار الأميركية بهدف بناء الشراكات وتطوير علاقات التعاون الدولي واستكشاف فرص استثمارية جديدة تخدم توجهات الإمارة، والاطلاع على توجهات الاقتصاد العالمي.