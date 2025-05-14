«XRG» تُبرم شراكة استراتيجية مع «بتروناس» للاستثمار في تركمانستان



أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت شركتا «XRG» و«بتروناس»، «عقداً لتقاسم إنتاج» حقول الغاز والمكثفات في «المنطقة 1» البحرية في تركمانستان مع مؤسسة «هازار نيبيت» الحكومية وشركة «تركمان نيبيت» الحكومية.

وتضمنت الصفقة أيضاً توقيع «XRG» و«بتروناس» اتفاقية بيع غاز طويلة الأمد مع شركة «تركمان غاز» الحكومية.

حضر التوقيع معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «XRG»، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة.

وبموجب شروط «عقد تقاسم الإنتاج»، ستبلغ نسبة حصة «بتروناس» 57% بصفتها المالك والمشغِّل، بالشراكة مع «XRG» والبالغة حصتها 38%، في حين تمتلك مؤسسة «هازار نيبيت» الحكومية نسبة 5% المتبقية. تقع «المنطقة 1» في شرق بحر قزوين، وتُنتج حالياً نحو 400 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، وتمتلك إمكانات نمو كبيرة كونها تضم ما يزيد على 7 تريليونات قدم مكعب من موارد الغاز الطبيعي، مع إمكانية رفع طاقتها الإنتاجية في المستقبل.

وسيسهم هذا العقد في ضمان استقرار إمدادات الطاقة، بالتزامن مع تحقيق نمو مستدام وخلق قيمة اقتصادية في ضوء تزايد الطلب الإقليمي والعالمي على الغاز الطبيعي.

وقال محمد العرياني، رئيس منصة الغاز الدولية في «XRG» إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في تنفيذ استراتيجية «XRG» للنمو عالمياً وتبني على العلاقات الوثيقة بين دولة الإمارات وتركمانستان وتسهم في تعزيز حضور«XRG» في منطقة بحر قزوين، وتوسيع نطاق قاعدة مواردها، وتؤكد هذه الخطوة أيضاً التقدم الذي تحققه الشركة في جهودها الهادفة لتنفيذ خططها بأن تكون مورداً موثوقاً للطاقة النظيفة ومساهماً رئيساً في تلبية الاحتياجات العالمية المُتنامية منها.

وأضاف أنه من خلال توثيق شراكتنا مع «بتروناس» و«هازار نيبيت» و«تركمان نيبيت» و«تركمان غاز»، فإننا نسهم في دعم أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية، بالتزامن مع خلق قيمة طويلة الأمد لكافة الأطراف المعنية.

من جانبه، قال محمد جوكريس عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لقطاع التنقيب والإنتاج في «بتروناس»: بصفتنا أول مُشغّل دولي في قطاع الطاقة في تركمانستان منذ ما يصل إلى ثلاثة عقود، فإن هذا الإنجاز يُعزز حضورنا ويؤكد توسعنا المُستمر في قطاع الاستكشاف والإنتاج ويسرُّنا المساهمة في التطور المُستمر لقطاع الطاقة في تركمانستان، كما نلتزم بتعزيز شراكاتنا طويلة الأمد مع «XRG» و«هازار نيبيت» و«تركمان نيبيت» و«تركمان غاز».