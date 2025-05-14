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اقتصاد

«غرفة الشارقة» تبحث التعاون مع جمعية مراكز التجارة العالمية

«غرفة الشارقة» تبحث التعاون مع جمعية مراكز التجارة العالمية
14 مايو 2025 19:47

 
الشارقة (الاتحاد)

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بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع جمعية مراكز التجارة العالمية في الشرق الأوسط سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بهدف دعم نمو وتطور قطاع المعارض في المنطقة وتمكينه من أداء دور محوري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتنمية فرص التواصل بين مجتمعات الأعمال، وتعزيز حركة التجارة الدولية والاستثمار.
جاء ذلك خلال لقاء عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة لعدد من أعضاء الجمعية، بحضور سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، عضو المجلس الاستشاري للمؤتمرات والمعارض التابع لجمعية مراكز التجارة العالمية، ومحمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، وعدد من المسؤولين من غرفة الشارقة وإكسبو الشارقة.
وناقش اللقاء مجموعة من المبادرات والمشاريع المستقبلية التي تهدف إلى تنظيم فعاليات مشتركة ومعارض متخصصة إلى جانب إقامة برامج تدريبية وورش عمل لتعزيز الكفاءات البشرية العاملة في هذا القطاع وتطوير البنية التحتية الرقمية لمراكز المعارض لتواكب التحولات العالمية وتسهم في ترسيخ دورها كمنصات للابتكار والتواصل بين الأسواق العالمية.
وأكد عبد الله سلطان العويس، أن اللقاء يأتي في إطار الجهود الرائدة التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومركز إكسبو الشارقة، والهادفة إلى الإسهام بدور أساسي في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للمعارض والتجارة والخدمات اللوجستية، مضيفاً أن قطاع المعارض يشهد نمواً مستمراً في إمارة الشارقة، ويلعب دوراً مهماً في تعزيز المشهد الاقتصادي للإمارة ودعم نمو الأعمال واستدامتها، وتمكين الشركات المحلية من التوسع دولياً، وجذب استثمارات نوعية تدعم مسيرة التنويع الاقتصادي.
من جانبه، سعادة سيف محمد المدفع إلى أن جمعية مراكز التجارة العالمية تمثل شريكاً استراتيجياً لمركز إكسبو الشارقة في تحقيق النمو المستدام لصناعة المعارض والتعاون لفتح آفاق عالمية جديدة لهذا القطاع من خلال تعزيز الابتكار، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

غرفة الشارقة
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