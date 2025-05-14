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اقتصاد

الناقلات الوطنية تحلق إلى وجهات أميركية عدة

الناقلات الوطنية تحلق إلى وجهات أميركية عدة
15 مايو 2025 01:26

رشا طبيلة (أبوظبي)

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تسيِّر الناقلات الوطنية، «الاتحاد للطيران» و«طيران الإمارات»، رحلات إلى وجهات عدة في الولايات المتحدة الأميركية، وتضيف «الاتحاد للطيران» وجهة جديدة في أميركا هي أتلانتا، والتي ستنطلق الرحلات إليها في يوليو المقبل، في وقت وصل عدد رحلات الناقلات الوطنية أسبوعياً بين الإمارات وأميركا في الوقت الحالي إلى 131 رحلة أسبوعياً، بحسب بيانات محلية للناقلات الوطنية والهيئة العامة للطيران المدني. 
وأشارت بيانات الهيئة العامة للطيران المدني إلى أن الناقلات الوطنية تسيِّر رحلات إلى 12 وجهة حالياً في أميركا، وبلغ عدد الرحلات أسبوعياً للناقلات الوطنية بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية 131 رحلة أسبوعياً، بينما وصل عدد الرحلات أسبوعياً للناقلات الأميركية بين الولايات المتحدة والإمارات 7 رحلات أسبوعياً.
وتسيِّر الاتحاد للطيران 5 وجهات إلى أميركا وهي بوسطن وشيكاجو ونيويورك وواشنطن، وأتلانتا التي أعلنت مؤخراً بدء رحلاتها إليها في يوليو المقبل. وبحسب طيران الإمارات، فإنها تسيِّر 12 وجهة إلى أميركا هي نيويورك وبوسطن وشيكاجو ودالاس وهيوستن ولوس أنجلوس وميامي ونيوارك وسان فرانسيسكو وسياتل وواشنطن دي سي، وأورلاندو.

مكتب الجمارك الأميركي
ويضم مطار زايد الدولي مكتب الجمارك وحماية الحدود الأميركي (U.S. CBP)، حيث يأتي افتتاح المكتب الوحيد من نوعه في الشرق الأوسط وآسيا، ليؤكد أهمية أبوظبي بوصفها مركزاً عالمياً للسفر. ويتولى هذا المكتب، بالتعاون مع الجمارك وحماية الحدود الأميركية والاتحاد للطيران والاتحاد لخدمات المطار، إجراءات التخليص المسبق لمعاملات السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية، ما يعني إلغاء الحاجة إلى الوقوف بطوابير الانتظار الطويلة عند الوصول إلى الولايات المتحدة، ويضمن للمسافرين الاستمتاع برحلة سلسة وسريعة على متن خطوط الاتحاد، من أبوظبي إلى الولايات المتحدة.
وتقوم حالياً جميع رحلات طيران الاتحاد المتجهة إلى الولايات المتحدة، بإنهاء إجراءات التخليص المسبق للسفر والجمارك والهجرة الأميركية في أبوظبي قبل المغادرة.

الناقلات الوطنية
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الناقلات الوطنية الإماراتية
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