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اقتصاد

تسلا تستأنف شحن المكونات الصينية بعد هدنة تجارية

تسلا تستأنف شحن المكونات الصينية بعد هدنة تجارية
14 مايو 2025 21:59

تعتزم شركة تسلا الأميركية استئناف شحن مكونات من الصين إلى الولايات المتحدة، لاستخدامها في إنتاج سيارات الأجرة الكهربائية ذاتية القيادة «سايبر كاب»، والشاحنات الكهربائية المكونة من جزأين، وذلك اعتبارًا من نهاية الشهر الجاري، وفقًا لما أفاد به مصدر مطّلع.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين بشأن تخفيض الرسوم الجمركية، أُعلن عنه يوم الإثنين عقب محادثات أُجريت في جنيف، ما يمهّد الطريق لاستئناف حركة التبادل التجاري بين البلدين.
وتنص الهدنة التي تم التوصل إليها على تعليق الجزء الأكبر من الرسوم الجمركية المتبادلة، إلى جانب التراجع عن عدد من الإجراءات الاقتصادية المضادة.

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المصدر: وكالات
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الصين
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