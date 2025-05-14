«الاستثمار» تترأس وفد الإمارات في قمة «SELECTUSA» بالولايات المتحدة

ميريلاند (وام)

ترأست وزارة الاستثمار وفد الإمارات المشارك في قمة الاستثمار في الولايات المتحدة الأميركية «SELECTUSA» 2025 المقامة حالياً في ناشيونال هاربور بولاية ميريلاند، بمشاركة 5000 شخصية من حول العالم.

وقال محمد عبدالرحمن الهاوي وكيل وزارة الاستثمار، إن مشاركة دولة الإمارات في قمة الاستثمار «SELECTUSA» تجدد التأكيد على التزامها الراسخ بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة. وأضاف أن القمة توفر منصة مهمة للشركات الإماراتية لاستكشاف فرص استثمارية واعدة وبناء شراكات استراتيجية والمساهمة في دعم المشهد الاقتصادي الحيوي في الولايات المتحدة.

وأكد أن الولايات المتحدة كانت ولا تزال من بين أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات ويشهد حجم التبادل التجاري الثنائي نمواً مستمراً مع روابط تجارية تشمل جميع الولايات الأميركية الخمسين ما يعكس قوة العلاقة وطول مدتها واستمرار نموها.

وقال: «فخورون بقيادة وفد يُجسّد تنوع الاقتصاد الإماراتي ونتطلع إلى ما ستثمر عنه هذه المشاركة من آفاق تعاون جديدة تخدم المصالح المشتركة».