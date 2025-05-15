ارتفاع أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الخميس وسط اقتناص المستثمرين للفرصة بعد أن سجل المعدن الأصفر أدنى مستوى في شهر في الجلسة السابقة، وسط ترقب بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بحثا على مزيد من المؤشرات حول اتجاه الاقتصاد.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3183.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0033 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3185.60 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 32.16 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 984.05 دولار وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 953.75 دولار.