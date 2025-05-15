الخميس 15 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب

الذهب
15 مايو 2025 07:41

ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الخميس وسط اقتناص المستثمرين للفرصة بعد أن سجل المعدن الأصفر أدنى مستوى في شهر في الجلسة السابقة، وسط ترقب بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بحثا على مزيد من المؤشرات حول اتجاه الاقتصاد.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3183.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0033 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3185.60 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 32.16 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 984.05 دولار وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 953.75 دولار.

أخبار ذات صلة
انخفاض أسعار الذهب
انخفاض أسعار الذهب
المصدر: وكالات
تعاملات الذهب
الذهب
أسعار الذهب
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
الإمارات والولايات المتحدة.. تعاون استراتيجي في مشاريع الطاقة النووية
علوم الدار
الإمارات والولايات المتحدة.. تعاون استراتيجي في مشاريع الطاقة النووية
اليوم 11:11
خالد بن محمد بن زايد
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يصدر قراراً بتعيين راشد مصبح المنعي مديراً عاماً لبلدية العين
اليوم 11:10
220 لاعباً ولاعبة في بطولة الإمارات للجودو
الرياضة
220 لاعباً ولاعبة في بطولة الإمارات للجودو
اليوم 10:52
ثاني الزيودي
اقتصاد
الزيودي: الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري للإمارات خارج آسيا
اليوم 10:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©