الخميس 15 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«كهرباء دبي» تبحث تعزيز التعاون مع «نستله ووترز»

«كهرباء دبي» تبحث تعزيز التعاون مع «نستله ووترز»
15 مايو 2025 14:28


دبي (الاتحاد)
استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أسعد سعادة، رئيس موارد المياه لمنطقة آسيا وأوقيانوسيا وأفريقيا في شركة «نستله ووترز»، في اجتماع رفيع المستوى لاستكشاف التعاون الاستراتيجي في مجال الاستدامة.
وركزت النقاشات على جهود الهيئة الرائدة في مجالات رفع الكفاءة، والاطلاع على مشاريع «نستله ووترز» في الاستدامة والابتكار.
وأكد معالي سعيد محمد الطاير التزام الهيئة بالاستدامة القائمة على الابتكار، ما جعل دبي نموذجاً عالمياً في الحفاظ على البيئة. وساهمت مبادرات الهيئة، التي تشمل تقنيات وسياسات متطورة، بشكل كبير في النمو الاقتصادي، وتطوير قطاعات حيوية في مختلف المجالات.
وقال معالي الطاير: تعكس شراكتنا مع قادة الصناعة العالميين مثل «نستله ووترز» تركيزنا الاستراتيجي على تعزيز الابتكار والاستدامة، معاً، يمكننا تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، ودفع عجلة الكفاءة.
وناقش الجانبان فرص تنفيذ مبادرات مشتركة تعزز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات العالمية، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحسين الكفاءة، إضافة إلى البحوث في مجال الاستدامة.
من جانبه، أشاد أسعد سعادة خلال الاجتماع بإنجازات هيئة كهرباء ومياه دبي في مجال الاستدامة، وأعرب عن رغبة «نستله ووترز» بتعزيز التعاون مع مؤسسات متقدمة رائدة كهيئة كهرباء ومياه دبي.

سعيد الطاير
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
بول يهدد بطل العالم للملاكمة بـ«الإحراج»!
الرياضة
بول يهدد بطل العالم للملاكمة بـ«الإحراج»!
اليوم 14:59
يقاف «الرياضية الشهيرة» في أوكرانيا!
الرياضة
إيقاف «الرياضية الشهيرة» في أوكرانيا!
اليوم 14:56
مذكرة تفاهم بين «أبوظبي العالمية» و«الأوراق المالية في هونغ كونغ»
اقتصاد
مذكرة تفاهم بين «أبوظبي العالمية» و«الأوراق المالية في هونغ كونغ»
اليوم 14:33
51.5 مليون درهم أرباح «مير» في الربع الأول
اقتصاد
51.5 مليون درهم أرباح «مير» في الربع الأول
اليوم 14:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©