51.5 مليون درهم أرباح «مير» في الربع الأول

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة مير نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025، حيث بلغت إيرادات المجموعة 540 مليون درهم، خلال الربع الأول 2025، بانخفاض قدره 9% مقارنة بالعام الماضي، ويأتي هذا نتيجة لتنفيذ خطة برنامج إطلاق العلامة التجارية لـ «أدكووب» في منافذ البيع، والتراجع في أنشطة مبيعات الجملة ذات الهوامش المنخفضة، بالإضافة إلى الأثر الصافي لعدد منافذ البيع التي تم افتتاحها مقابل تلك التي تم إغلاقها، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

وسجّل قطاع التجزئة إيرادات قدرها 487 مليون درهم، مع تسجيل انخفاض بنسبة 5% في المبيعات على أساس المثل بالمثل، وذلك نتيجة خضوع منافذ البيع القائمة لعمليات تجديد مرتبطة بتطبيق خطة إطلاق العلامة التجارية «أدكووب»، إذ شهد الربع الأول من عام 2025 تطبيق الخطة في 20 منفذ بيع، مع وجود 80 منفذاً آخر قيد التنفيذ، والتي من المقرر الانتهاء منها بحلول يونيو 2025، ويأتي هذا ضمن الخطوات الاستراتيجية المتخذة لبناء منافذ بيع تتميز بالطابع العصري وتقدم خدمات رائدة للمجتمعات المحلية.

وفيما يتعلق بقطاع العقارات التجارية، فقد حقق 53 مليون درهم في الإيرادات، بارتفاع 8% مقارنة بالعام السابق، مدعوماً بنسبة إشغال بلغت 92% عبر أكثر من 70 مركزاً تجارياً يحمل علامة «مكاني».

بالرغم من تراجع صافي الربح المحاسبي من 69.5 مليون درهم في الربع الأول من عام 2024 إلى 51.5 مليون درهم في الربع الأول من عام 2025، إلا أن أداء المجموعة كان قوياً على أساس معدّل، حيث ارتفع صافي الربح المعدّل بنسبة 41% مدفوعاً بتحسن الأداء التشغيلي وانخفاض تكاليف التمويل بعد سداد كامل الديون.

يُذكر أن نتائج الربع الأول من العام الماضي تضمنت مكاسب استثنائية من بيع أصول غير أساسية، قابَلتها جزئياً مصروفات مرتبطة بعملية الدمج.

وواصلت مجموعة مير تحقيق تدفقات نقدية قوية، وأنهت الربع الأول من عام 2025 بصاف قدره 549 مليون درهم، وذلك بعد سداد كافة الديون الخارجية بالكامل خلال هذه الفترة.

يتيح هذا المركز المالي القوي للمجموعة مرونة عالية لمواصلة الاستثمار في مبادرات النمو الاستراتيجي عبر قطاعي التجزئة والعقارات التجارية.

ومن جهته، قال نهيان العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مير: تعكس نتائج الربع الأول الأثر الإيجابي المبكر لاستراتيجية التحول التي ننفذها، والتي تشمل إعادة هيكلة العمليات، وتطبيق خطة إطلاق العلامة التجارية «أدكووب» فعلياً في شبكة منافذ البيع، إلى جانب تعزيز التكامل بين أنشطة التجزئة والعقارات التجارية، ويمنحنا مركزنا النقدي القوي وخلو الميزانية من الديون القدرة على إعادة الاستثمار بثقة في تطوير تجارب التجزئة الحديثة ومراكز مجتمعية متكاملة، ونؤكد التزامنا بالنمو المستدام، وتلبية الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين في دولة الإمارات.

