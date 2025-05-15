مذكرة تفاهم بين «أبوظبي العالمية» و«الأوراق المالية في هونغ كونغ»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، وهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ، عن توقيع مذكرة تفاهم بهدف تعزيز مستوى التعاون التنظيمي في مجال الإشراف على مديري الاستثمارات في خطط الاستثمار الجماعي، ضمن نطاق اختصاص كلتا الجهتين.

وتم توقيع مذكرة التفاهم على هامش الاجتماع السنوي العام للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، والذي عُقد في العاصمة القطرية الدوحة.

وشارك في الاجتماع الذي عقد البارحة، كلٌ من جوليا ليونج، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ، وكريستينا تشوي، المدير التنفيذي للمنتجات الاستثمارية في الهيئة، وإيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي.

وترسي مذكرة التفاهم إطار عمل للتشاور والتعاون وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالإشراف والرقابة على الكيانات الخاضعة للرقابة والتنظيم والعاملة في مجال إدارة الصناديق العابرة للحدود والاستثمارات أو تقديم الاستشارات.

وقالت جوليا ليونج: تمثل مذكرة التفاهم بين هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ وسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي محطة مهمة في تعزيز التعاون التنظيمي بين الجهتين وتطوير الترابط الإقليمي بين أسواق هونغ كونغ ومنطقة الشرق الأوسط، وتكمن أهمية هذا التفاهم في مساهمته بتسهيل وسائل التعاون بين أبوظبي العالمي وهونغ كونغ.

ومن جانبه، قال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي: تمثل مذكرة التفاهم خطوة هامة نحو توطيد التعاون التنظيمي مع هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ، حيث نسعى من خلالها إلى تعزيز تبادل المعلومات بين الجهتين، وتعزيز الرقابة على أنشطة إدارة الصناديق، والاستثمار، والاستشارات العابرة للحدود، كما تضمن هذه الاتفاقية تحقيق مستويات عالية من الشفافية، وتطبيق ممارسات تنظيمية فعالة، مما يعزز الثقة المتبادلة بين الطرفين، ويدعم استقرار ونزاهة الأسواق المالية، ويؤكد التزامنا المشترك بحماية المستثمرين والنظام المالي العالمي.