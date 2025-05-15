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اقتصاد

العربية للطيران تطلق رحلات مباشرة جديدة إلى كرابي التايلاندية

العربية للطيران تطلق رحلات مباشرة جديدة إلى كرابي التايلاندية
15 مايو 2025 15:36

أعلنت "العربية للطيران" اليوم عن إطلاق رحلات جديدة ومباشرة إلى مدينة كرابي في تايلاند، اعتباراً من 28 نوفمبر 2025، حيث ستسير الرحلات يوميا من مطار الشارقة الدولي إلى مطار كرابي الدولي.


وقال عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران".. تؤكد هذه الوجهة الجديدة التزامنا المستمر بتقديم خدمات سفر مريحة وذات قيمة مضافة وبأسعار معقولة إلى جانب مواصلة استثماراتنا في توسيع نطاق حضورنا العالمي".

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وتمثل هذه الخدمة الجديدة ثالث وجهات "العربية للطيران" في تايلاند لتنضم إلى كل من بانكوك وبوكيت ما يعزز التزام الناقلة بتوسيع حضورها في منطقة جنوب شرق آسيا.

وتعتبر مدينة كرابي بوابة إلى واحدة من أكثر المناطق الساحلية الخلابة في تايلاند والمعروفة بمعالمها السياحية النابضة.

المصدر: وام
تايلاند
العربية للطيران
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