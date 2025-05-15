«الدار» تطلِق مجمع «والدورف أستوريا ريزيدنسز» بجزيرة ياس



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة الدار عن إطلاق مجمّع «والدورف أستوريا ريزيدنسز» في جزيرة ياس، والذي يضم 133 وحدة سكنية مفروشة بالكامل.

وقال جوناثان إيميري، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير: باعتباره أول مشروع سكني يحمل علامة والدورف أستوريا في أبوظبي وأول مجمّع فاخر يحمل علامة تجارية مرموقة في جزيرة ياس، سيكون والدورف أستوريا ريزيدنسز عنواناً جديداً للفخامة وأسلوب الحياة الراقية في الجزيرة، وبفضل موقعه الحيوي واتصاله المباشر بملعب ياس لينكس والمرافق المحيطة، سيحظى القاطنون بتجربة معيشية متكاملة تجمع بين حيوية المدينة ومستوى الضيافة العالمي الذي تشتهر بها والدورف أستوريا.

وقدّمت شركة «نورديك أوفيس آركيتكتس» رؤية معمارية متميزة لمجمّع والدورف أستوريا ريزيدنسز في جزيرة ياس، تضم ثلاثة مبانٍ فريدة، وتتولى شركة «كي زد ديزاين سيرفيسز»، ومقرّها في لندن، الإشراف على التصميم الداخلي للمجمّع الذي يضم وحدات تتنوع بين شقق من غرفة إلى ثلاث غرف نوم، ودوبلكس بغرفة نوم واحدة، بالإضافة إلى بنتهاوس فاخر يضم أربع غرف نوم.

وتأكيداً على التزام «الدار» بالاستدامة واتباع أعلى المعايير البيئية، يهدف مجمّع والدورف أستوريا ريزيدنسز في جزيرة ياس إلى الحصول على تصنيف «3 لآلئ» وفق نظام «استدامة»، بالإضافة إلى تصنيف «نجمتين» بموجب شهادة فيتويل (Fitwel) المعتمدة عالمياً لتعزيز صحة وجودة حياة السكان.

وفي إطار جهودها للحد من البصمة الكربونية لعمليات البناء، ستعتمد «الدار» استخدام خرسانة وفولاذ منخفضي الانبعاثات، مما يساهم في تقليل الانبعاثات المرتبطة بأعمال التشييد بنسبة تصل إلى 25%، وعند اكتماله، سيوفر المجمّع مستويات متقدمة من كفاءة استهلاك الموارد، بما يشمل تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 35% والمياه بنسبة 45% مقارنة بالمعايير المحلية والدولية، ما ينعكس بشكل مباشر في خفض قيمة فواتير الخدمات وتعزيز الاستدامة المعيشية للقاطنين.

ومن المقرر طرح وحدات مشروع والدورف أستوريا ريزيدنسز للبيع ابتداءً من 22 مايو 2025 وذلك خلال فعالية خاصة تُقام في فندق هيلتون أبوظبي - جزيرة ياس.