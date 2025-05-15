«دبي للشركات العائلية» يستعرض سبل تعزيز النمو المستدام عبر الأجيال



دبي (الاتحاد)

نظم مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، ندوة ضمن «سلسلة الحوكمة»، وتم خلالها استعراض تجربة عالمية ناجحة لتعزيز النمو المستدام عبر الأجيال للشركات العائلية، وذلك بمشاركة 35 من ممثلي الشركات العائلية في دبي.

وتناولت الندوة استراتيجيات عملية لتخطيط التعاقب القيادي، وتعزيز تفاعل الصف الثاني من قادة الشركات العائلية، حيث تضمنت جلسة حوارية مع 3 من مديري شركة «غرينر آي جي» العالمية المتخصصة في أنظمة حلول التغليف، التكنولوجيا الحيوية وصناعات التشخيص الدوائية، وتمت مناقشة الاستراتيجيات التي اتبعتها الشركة في تطوير هياكل الحوكمة وتخطيط التعاقب القيادي بفعالية.

وتضمنت الندوة عروضاً تقديمية لثلاثة أعضاء رئيسيين من فريق قيادة «غرينر إيه جي».

وتأتي سلسلة الحوكمة في إطار جهود مركز دبي للشركات العائلية، حيث تتضمن سلسلة من الندوات التثقيفية حول القضايا التي تهم الشركات العائلية بما فيها القوانين وأطر الحوكمة التي تشكل أساس التخطيط الجيد للتعاقب القيادي، ونجاح الشركات العائلية، وتعزيز امتثالها للأنظمة والتشريعات.

وتسعى سلسلة الحوكمة إلى توفير الدعم للشركات العائلية في دبي للتغلب على التحديات العامة وتنمية أنشطتها، وتشجيع فرص التعارف والتفاعل بين الشركات العائلية المحلية والإقليمية والعالمية، ومشاركة قصص نجاحها الممتدة عبر أجيال عدة، والاستفادة من تجاربها.