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اقتصاد

28 مليون درهم أرباح «أملاك» خلال الربع الأول

28 مليون درهم أرباح «أملاك» خلال الربع الأول
15 مايو 2025 16:49

 
دبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أملاك للتمويل عن تحقيق صافي ربح بعد ضريبة الدخل بلغ 28 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بصافي ربح قدره 27 مليون درهم للفترة ذاتها من عام 2024، ما يمثل نمواً بنسبة 4%.
وسجلت الشركة ارتفاعاً في إجمالي الإيرادات بنسبة 15% خلال الربع الأول من عام 2025 لتصل إلى 76 مليون درهم، مقابل 66 مليون درهم في الربع الأول من عام 2024.
في المقابل، انخفضت الإيرادات الناتجة عن أنشطة أعمال التمويل والاستثمار للربع الأول من عام 2025 بنسبة 35% لتصل إلى 22 مليون درهم مقارنة بـ34 مليون درهم في الربع الأول من عام 2024.
وانخفضت تكاليف التشغيل بنسبة 18% لتصل إلى 18 مليون درهم في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ22 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي. وسددت الشركة 35 مليون درهم للممولين خلال هذا الربع، كما نجحت حتى الآن في تسوية ما نسبته 91% من التزاماتها المتعلقة بالودائع الإسلامية، بما في ذلك أداة المضاربة المرتبطة بالممولين.

أملاك للتمويل
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