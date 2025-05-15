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اقتصاد

6.7% نمواً في مبيعات «جلفار» بالربع الأول

6.7% نمواً في مبيعات «جلفار» بالربع الأول
15 مايو 2025 16:56

 
رأس الخيمة (وام)
أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2025، مسجلة نمواً في المبيعات بنسبة 6.7% لتصل إلى 359.2 مليون درهم، فيما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 9% إلى 50.9 مليون درهم، مقارنة بـ46.7 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
‎وحقق صافي الدخل من العمليات المستمرة، نمواً بلغ 21.7 مليون درهم، بزيادة 7.2 مليون درهم، فيما ارتفع الدخل التشغيلي إلى 36.3 مليون درهم، مقابل 30.5 مليون درهم، كما بلغ صافي الربح الإجمالي 140.9 مليون درهم. ‎
وقال الشيخ صقر بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة «جلفار»: مع خدمتنا لملايين المرضى عبر مختلف المجالات العلاجية، نؤمن بأن تركيزنا على النمو والابتكار والتوسع الجغرافي، سيمكننا من تحقيق تأثير إيجابي ومستدام في قطاع الرعاية الصحية واقتصاد المعرفة في المنطقة، تماشياً مع استراتيجيتنا للنمو 2030. ‎
وأكد باسل زياده، الرئيس التنفيذي للشركة، أن «جلفار»، تتبع نهجاً منضبطاً يركّز على توسيع محفظتها الدوائية من خلال تعزيز البحث والتطوير وطرح علاجات مبتكرة تدعم مسيرة النمو، إلى جانب مواصلة تحسين الكفاءة التشغيلية.

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