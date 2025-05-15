80 مليون درهم لمصنع «بيور آيس كريم» في «دبي الصناعية»



شهدت مدينة دبي الصناعية، التابعة لمجموعة تيكوم، وضع حجر الأساس لمصنع «بيور آيس كريم» الجديد بقيمة 80 مليون درهم، بحضور محمد شاعل السعدي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، وعدد من قيادات القطاع الصناعي والغذائي. ويقام المشروع على مساحة 160 ألف قدم مربعة، ليكون من بين أكبر مصانع المثلجات في دولة الإمارات عند دخوله حيز التشغيل في عام 2026، بقدرة إنتاجية سنوية تصل إلى 50 مليون لتر، وذلك في إطار دعم مستهدفات مشروع «300 مليار»، ومبادرة «اصنع في الإمارات»، وأجندة دبي الاقتصادية D33.

ويُنفذ المصنع بموجب اتفاقية مساطحة أبرمتها «بيور آيس كريم» مع مدينة دبي الصناعية خلال مشاركتها في معرض «سيال باريس 2024».

وسيواكب المصنع أحدث معايير الاستدامة والابتكار، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة، وأنظمة متقدمة لمراقبة الجودة، واعتماد عبوات قابلة للتحلل الحيوي، وتوليد الطاقة الشمسية، ما يسهم في تحقيق الحياد المناخي وخلق 60 فرصة عمل جديدة.

وأكد سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع الصناعي، أن المشروع يعكس مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للصناعات الغذائية، ويعزز من دور مدينة دبي الصناعية كممكن رئيسي للتنمية الصناعية المستدامة في الدولة.

وتُعد «بيور آيس كريم» جزءاً من مجموعة «جراڤيس جروب»، وقد أبرمت اتفاقية مع شركة «إنسباير براندز» لإنتاج مثلجات علامة «باسكن روبنز»، مما يفتح آفاقاً واسعة للتصدير إلى أكثر من 20 دولة حول العالم.