الخميس 15 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

80 مليون درهم لمصنع «بيور آيس كريم» في «دبي الصناعية»

80 مليون درهم لمصنع «بيور آيس كريم» في «دبي الصناعية»
15 مايو 2025 17:52

 
شهدت مدينة دبي الصناعية، التابعة لمجموعة تيكوم، وضع حجر الأساس لمصنع «بيور آيس كريم» الجديد بقيمة 80 مليون درهم، بحضور محمد شاعل السعدي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، وعدد من قيادات القطاع الصناعي والغذائي. ويقام المشروع على مساحة 160 ألف قدم مربعة، ليكون من بين أكبر مصانع المثلجات في دولة الإمارات عند دخوله حيز التشغيل في عام 2026، بقدرة إنتاجية سنوية تصل إلى 50 مليون لتر، وذلك في إطار دعم مستهدفات مشروع «300 مليار»، ومبادرة «اصنع في الإمارات»، وأجندة دبي الاقتصادية D33.
ويُنفذ المصنع بموجب اتفاقية مساطحة أبرمتها «بيور آيس كريم» مع مدينة دبي الصناعية خلال مشاركتها في معرض «سيال باريس 2024».
وسيواكب المصنع أحدث معايير الاستدامة والابتكار، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة، وأنظمة متقدمة لمراقبة الجودة، واعتماد عبوات قابلة للتحلل الحيوي، وتوليد الطاقة الشمسية، ما يسهم في تحقيق الحياد المناخي وخلق 60 فرصة عمل جديدة. 
وأكد سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع الصناعي، أن المشروع يعكس مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للصناعات الغذائية، ويعزز من دور مدينة دبي الصناعية كممكن رئيسي للتنمية الصناعية المستدامة في الدولة.
وتُعد «بيور آيس كريم» جزءاً من مجموعة «جراڤيس جروب»، وقد أبرمت اتفاقية مع شركة «إنسباير براندز» لإنتاج مثلجات علامة «باسكن روبنز»، مما يفتح آفاقاً واسعة للتصدير إلى أكثر من 20 دولة حول العالم.

دبي الصناعية
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
الأهلي وبيراميدز.. «الحلقة قبل الأخيرة» في «مسلسل اللقب»
الرياضة
الأهلي وبيراميدز.. «الحلقة قبل الأخيرة» في «مسلسل اللقب»
اليوم 18:21
أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو.. موعد مع النخبة
الرياضة
أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو.. موعد مع النخبة
اليوم 18:13
حمدان بن محمد: رؤية محمد بن زايد ومحمد بن راشد للمستقبل جعلت من الإمارات نموذجاً مُلهماً في تبنّي التميز والابتكار
علوم الدار
حمدان بن محمد: رؤية محمد بن زايد ومحمد بن راشد للمستقبل جعلت من الإمارات نموذجاً مُلهماً في تبنّي التميز والابتكار
اليوم 18:13
«المهاجم الصريح» مشكلة تشيلسي أمام مانشستر يونايتد!
الرياضة
«المهاجم الصريح» مشكلة تشيلسي أمام مانشستر يونايتد!
اليوم 18:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©