8.5 مليار درهم أرباح شركات «أدنوك» بنمو 8.9% خلال الربع الأول

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

ارتفعت أرباح 6 شركات تابعة لمجموعة «أدنوك» مدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى 8.532 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 7.83 مليار خلال الربع الأول من عام 2024، بنمو يصل إلى 8.9 %، حسب رصد أجرته «الاتحاد» لتحليل النتائج المالية للربع الأول من عام 2025.

وأعلنت شركات أدنوك المدرجة، التي تضم «أدنوك للغاز»، «أدنوك للتوزيع»، و«أدنوك للحفر»، ضمن قطاع الطاقة، بالإضافة إلى «فرتيجلوب» و«بروج» والمدرجتين ضمن قطاع المواد الأساسية، و«أدنوك للإمداد والخدمات» المدرجة بقطاع الصناعة، عن نمو إيراداتها عن الربع الأول من عام 2025 إلى 42 مليار درهم، مقابل 38.65 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024، وبنسبة نمو على أساس سنوي 8.6 %.

وأظهر الرصد أن 5 شركات تابعة لقطاع الطاقة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهي «أدنوك للغاز»، «أدنوك للتوزيع»، «أدنوك للحفر»، «دانة غاز»، و«إن إم دي سي إينيرجي»، تمكّنت من تحقيق صافي أرباح قدره 6.93 مليار درهم، وقاربت الإيرادات الإجمالية لتلك الشركات 34 مليار درهم.



«أدنوك للغاز»

وسجلت «أدنوك للغاز»، صافي دخل بلغ 4.664 مليار درهم، بنمو 6.96% على أساس سنوي مقابل 4.359 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024، وحققت الشركة أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بلغت 7.9 مليار درهم بزيادة قدرها 4% على أساس سنوي، فيما نمت إيرادات الشركة بنسبة 2% خلال الربع الأول.



«أدنوك للتوزيع»

وحققت شركة «أدنوك للتوزيع»، أرباح للربع الأول من العام 2025 فاقت توقعات المحللين، حيث شهد صافي أرباح الشركة زيادة بنسبة 16.2%، على أساس سنوي ليصل إلى 639 مليون درهم، مقارنة بنحو 550 مليون درهم، كما حققت الشركة أعلى أرباح للربع الأول من العام قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، بنسبة نمو 11% على أساس سنوي لتصل إلى 1.01 مليار درهم.



«أدنوك للحفر»

وأعلنت شركة «أدنوك للحفر»، عن نتائج أعمالها للربع الأول من العام 2025، محققةً صافي ربح قدره 1.252 مليار درهم مقارنة بنحو 1.01 مليار درهم عن الربع الأول من عام 2024، بزيادة 24.2% على أساس سنوي. وأظهرت نتائج الأعمال، ارتفاع الإيرادات بنسبة 32% على أساس سنوي إلى 4.294 مليار درهم مقابل 3.254 مليار درهم.



«بروج»

وارتفع صافي أرباح «بروج» في الربع الأول بنسبة 3.7%، ليصل إلى 281 مليون دولار (1.03 مليار درهم)، مقارنة بصافي ربح قدره 271 مليون دولار (913.3 مليون درهم). وسجلت الشركة إيرادات قدرها 1.42 مليار دولار (5.21 مليار درهم)، بزيادة 9% على الفترة المقابلة من 2024 والتي سجلت 4.75 مليار درهم.



«أدنوك للإمداد والخدمات»

وتمكّنت «أدنوك للإمداد والخدمات»، من تحقيق صافي ربح للربع الأول من عام 2025، بنحو 678 مليون درهم بانخفاض بنسبة 5% مقارنة بنحو 711.9 مليون درهم بالربع الأول من عام 2024، وجاء هذا بشكل أساسي نتيجة انخفاض أسعار الشحن التجاري.

وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 20%، لتصل إلى 1.262 مليار درهم مدفوعةً بالأداء القوي عبر جميع قطاعات الأعمال. وبلغت إيرادات «أدنوك للإمداد والخدمات» في الربع الأول من العام الحالي 4.339 مليار درهم بزيادة قدرها 41% على أساس سنوي، حيث سجلت الإيرادات خلال الربع الأول من عام 2024 نحو 3.08 مليار درهم.



«فيرتيغلوب»

وحققت شركة «فيرتيغلوب»، أكبر مصدر بحري في العالم لليوريا والأمونيا معاً، صافي ربح معدل عائد للمساهمين بقيمة 73 مليون دولار (268.27 مليون درهم)، بانخفاض بنسبة 24% على أساس سنوي، (حيث كان صافي الربح يعادل 204 ملايين درهم)، وبارتفاع بنسبة 74% على أساس ربع سنوي.

ووفقاً لنتائج الشركة للربع الأول من العام 2025، بلغت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس، 261 مليون دولار، بزيادة 45% على أساس سنوي و65% على أساس ربع سنوي.

وأشارت نتائج الأعمال إلى ارتفاع الإيرادات إلى 694.9 مليون دولار (2.554 مليار درهم)، مقابل 551.9 مليون دولار (2.028 مليار درهم) في الربع الأول من عام 2024 بنمو 26% على أساس سنوي و49% على أساس ربع سنوي، مقارنةً بالربع الأخير من عام 2024.



نمو الأرباح

بلغ صافي أرباح «دانة غاز» نحو 158 مليون درهم خلال الربع الأول 2025، بزيادة قدرها 13.6% مقارنة بـ140 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى الزيادة في أسعار بيع الغاز في مصر عقب إبرام اتفاقية دمج مناطق الامتيازات، إضافةً إلى انخفاض تكاليف الإهلاك والاستهلاك وتراجع تكاليف التمويل.

وأعلنت «إن إم دي سي إينيرجي»، الشركة التابعة لـ«مجموعة إن إم دي سي»، تحقيق زيادة في صافي الأرباح بنسبة 25% على أساس سنوي، حيث قفزت من 174 مليون درهم في الربع الأول من عام 2024 إلى نحو 217 مليون درهم في ذات الفترة من عام 2025.