أسعار الذهب تنخفض لأدنى مستوياتها منذ 6 أشهر

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في ستة أشهر، إذ قلص ارتفاع الدولار من جاذبيته كملاذ آمن.



وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3235.59 دولار للأوقية بحلول الساعة 0027 بتوقيت جرينتش. ونزل الذهب بأكثر من اثنين بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن ويتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ نوفمبر.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 3239.20 دولار.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 32.61 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 992.55 دولار، وتراجع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 961.50 دولار.



