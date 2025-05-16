الاتحاد للطيران توسّع شبكتها الأميركية برحلات إلى كارولاينا الشمالية

أعلنت الاتحاد للطيران عن إضافة جديدة إلى شبكتها الأميركية المتنامية بإطلاق رحلات مباشرة إلى شارلوت، كارولاينا الشمالية، ابتداءً من 4 مايو 2026، لتصبح الاتحاد للطيران أول شركة طيران من المنطقة تُسيّر رحلات مباشرة إلى شارلوت، مما يُعزز الربط بين الإمارات والولايات المتحدة.



وستربط الخدمة الجديدة أبوظبي بأحد أكثر المراكز المالية والثقافية حيوية في أميركا، مما يُتيح للمسافرين سبل وصول أكثر إلى شبكة الاتحاد العالمية.



وستصبح شارلوت الوجهة السادسة للاتحاد للطيران في الولايات المتحدة، لتنضم إلى نيويورك وشيكاغو وواشنطن وبوسطن وأتلانتا، التي ستُطلق في 2 يوليو 2025 ، فيما سيتم تشغيل هذا المسار في أربع رحلات أسبوعية على متن طائرة الاتحاد للطيران من طراز بوينج 787 دريملاينر.



وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، إن شارلوت تمثل إضافة استراتيجية لشبكة الاتحاد للطيران في الولايات المتحدة الأميركية، إذ تتيح الوصول المباشر إلى واحدة من أكثر مناطق البلاد ديناميكيةً ونموًا، مضيفاً: " نحن أول شركة طيران من منطقتنا تخدم هذه السوق".