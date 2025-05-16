«سيدات أعمال الشارقة» و«شراع» يختتمان «معسكر جاهزية الأعمال»



الشارقة (الاتحاد)

اختتم «مجلس سيدات أعمال الشارقة» بالتعاون مع مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، فعاليات «معسكر جاهزية الأعمال» الذي أُقيم على مدار خمسة أيام بمشاركة مجموعة متميزة من رائدات الأعمال الطموحات، بهدف تمكين المرأة في بيئة ريادة الأعمال وتسريع تأسيس ونمو الشركات الناشئة التي تقودها سيدات، من خلال تدريب عملي مكثف يغطي المهارات الأساسية للنجاح في هذا القطاع الحيوي.

جاء هذا التعاون الاستراتيجي ليعكس التزام الطرفين بدعم المرأة كرائدة للتغيير وصانعة للفرص من خلال تزويدها بالأدوات المعرفية والمهارات التقنية والعملية اللازمة لإطلاق وتوسيع مشاريعها وتعزيز حضورها في المشهد الاقتصادي المحلي والدولي.

وسلّط المعسكر الضوء على أبرز التحديات التي تواجه رائدات الأعمال ووفّر لهن بيئة تدريبية محفزة تضم ورش عمل تخصصية وجلسات توجيه فردية بإشراف خبراء في مجالات القانون والتسويق والإدارة المالية وتقنيات عرض المشاريع، كما تناول البرنامج مهارات التواصل وتطوير العلامة التجارية وإعداد الميزانيات وبناء علاقات فعالة مع المستثمرين.

وأكدت مريم بن الشيخ مديرة مجلس سيدات أعمال الشارقة، أن المعسكر شكل خطوة نوعية نحو تعزيز مكانة المرأة في المشهد الريادي، مشيرة إلى السعي من خلال هذه المبادرات إلى تمكين المرأة في مختلف مراحل رحلتها الريادية وتزويدها بمنصة تفاعلية لتبادل المعرفة والخبرات تُمكّنها من التحول من فكرة إلى مشروع واقعي يضيف قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني.

وقالت عبير الأميري مدير إدارة الشراكات والبرامج في «شراع»، أن هذه المبادرة تعزز من مكانة الشارقة كمركز عالمي يحتضن الابتكار والطاقات النسائية، مؤكدة الإيمان بدور المرأة كعنصر محوري في منظومة ريادة الأعمال حيث عكس هذا المعسكر التزام «شراع» بتهيئة بيئة داعمة تعزز من فرص السيدات في تحقيق طموحاتهن وتحويل أفكارهن إلى مشاريع ريادية ناجحة.

وتعرفت رائدات الأعمال المشاركات في البرنامج على أساسيات الممارسات التجارية من خلال جلسات تفصيلية تتناول هياكل الشركات وحقوق الملكية الفكرية وصياغة العقود ومتطلبات الامتثال إلى جانب بناء إستراتيجيات تسويق متماسكة وإنتاج محتوى جاذب بالإضافة إلى إعداد الميزانيات وإدارة التدفقات النقدية وبناء العلاقات مع المستثمرين وتعزيز مهارات السرد القصصي لتقديم الأفكار بفاعلية أمام لجان التقييم والمستثمرين.

وستنضم الخريجات إلى منظومة الشركات الناشئة المزدهرة التي يدعمها «شراع» مما يفتح أمامهن آفاقاً أوسع للاستفادة من الدعم المستمر والإرشاد المتخصص الذي يلبي احتياجاتهن ومن فرص التواصل مع مجموعة من الخبراء والمستثمرين ورواد الأعمال، مما يوفر لهن منصة حيوية تساعدهن على مواصلة رحلتهن الريادية بثقة، ضمن بيئة حاضنة تسهم في تسهيل عملية تبادل الخبرات وتوفير فرص التعاون وتعزيز النمو المستدام للمشاريع في جميع مراحلها، ومن خلال دمج المشاركات في هذه المنظومة يضمن البرنامج استمرار حصول المشاركات على التوجيه والإرشاد وفرص الحصول على دعم مشاريعهن حتى بعد اختتام المعسكر.