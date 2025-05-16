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اقتصاد

«كوالكوم تكنولوجيز» تعتزم إنشاء مركز هندسي عالمي في أبوظبي

«كوالكوم تكنولوجيز» تعتزم إنشاء مركز هندسي عالمي في أبوظبي
16 مايو 2025 17:29

 

أبوظبي (الاتحاد)
كشفت شركة «كوالكوم تكنولوجيز» عن خططها لإنشاء مركز هندسي عالمي متطور في أبوظبي، والذي سيركز على تطوير تقنيات الجيل القادم من إنترنت الأشياء الصناعي، والذكاء الاصطناعي، وحلول مراكز البيانات.
ويُعد المركز الجديد في أبوظبي أحدث مراكز كوالكوم الهندسية العالمية، ويأتي إطلاقه في إطار جهود الشركة لتلبية الطلب المحلي والعالمي المتزايد على قدرات الاتصال والحوسبة والذكاء الاصطناعي عالية الأداء والموفّر للطاقة في نفس الوقت.
وسيدعم مركز كوالكوم الهندسي المبادرات الاستراتيجية في أبوظبي، وذلك من خلال تعاونه مع الشركات المحلية والعالمية التي تتخذ من الإمارة مقراً لها.
وسيعزّز المركز القدرات الهندسية العالمية لأبوظبي ودولة الإمارات، لتقديم منتجات وخدمات مصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجات القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك قطاعات الطاقة، والصناعة، والخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة والتنقل الذكي.
وقال كريستيانو أمون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كوالكوم: يسرّنا الإعلان عن خططنا لإنشاء مركز كوالكوم الهندسي في أبوظبي، في إطار مساهمتنا لتعزيز الابتكار التكنولوجي في دولة الإمارات والمنطقة، وسيعمل المركز الهندسي الجديد على تطوير أفضل حلول الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء الصناعي، وتطوير وتنمية الكفاءات الوطنية واستحداث فرص العمل. ونتطلع إلى العمل مع مكتب أبوظبي للاستثمار ودولة الإمارات في تعزيز المنظومة التكنولوجية».
ومن جهته، قال بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: يُجسّد افتتاح مركز كوالكوم الهندسي في أبوظبي رؤية الإمارة الطموحة في قيادة صناعات المستقبل، والمدعومة بتطبيقات مبتكرة تخدم مختلف القطاعات الاستراتيجية، ومن خلال منظومتها المتكاملة التي تجمع بين البنية التحتية المتقدمة، والقدرات البحثية رفيعة المستوى، والبيئة الجاذبة لألمع العقول والكفاءات من مختلف أنحاء العالم، تواصل أبوظبي تعزيز مكانتها كمحور عالمي للابتكار الصناعي، ووجهة مفضّلة للاستثمارات والشركات العالمية الرائدة مثل كوالكوم.

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