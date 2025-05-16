«أبوظبي الإسلامي» يسرّع وتيرة استثماراته في الطاقة النظيفة



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن استكمال تركيب أول نظام للطاقة الشمسية الكهروضوئية المتصلة بالشبكة الرئيسية في منطقة جبل علي الحرة «جافزا»، في خطوةٍ تدعم تعزيز الاستدامة البيئية وتقليص البصمة الكربونية للمصرف، تماشياً مع خطته لتحقيق الحياد المناخي.

ويأتي هذا المشروع في إطار التزام المصرف بالحد من بصمته البيئية، ودعم استراتيجية الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، إلى جانب أهداف المصرف وسعيه لخفض الانبعاثات الناتجة عن التمويل بحلول عام 2030، كما يتماشى ذلك مع رؤية المصرف لعام 2035 التي تركز على دمج معايير المسؤولية البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في مختلف عملياته.

وصُمّم نظام الطاقة الشمسية المتصلة بالشبكة الرئيسية لتقليل الانبعاثات من النطاق 2 المرتبطة بالمباني والمرافق، عبر التحوّل إلى مصادر طاقة نظيفة ومتجددة، بما يتماشى مع الأهداف المحددة في مؤتمر المناخ COP28 بالتحول إلى حلول عملية ومنخفضة الانبعاثات لمواجهة التغير المناخي.

ويعكس هذا المشروع استراتيجية مصرف أبوظبي الإسلامي لتحقيق الحياد المناخي عبر تقليص الانبعاثات ودعم التحول في قطاع الطاقة بدولة الإمارات.